العراق يمهل إقليم كردستان 3 أيام لتسليم السيطرة على المطارات لتفادي حظر جوي

أكد رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي أمس الثلاثاء أن حكومة بغداد أمهلت حكومة إقليم كردستان ثلاثة أيام لتسليم السيطرة على مطارات الإقليم لتفادي حظر جوي دولي وذلك ردا على الاستفتاء على الاستقلال الذي أجراه الإقليم في شمال العراق أمس الاثنين.

وطلبت بغداد قبل عدة أيام من الدول الأجنبية وقف الرحلات المباشرة إلى مطار أربيل والسليمانية الدوليين داخل الإقليمي لكن لم تستجب لهذا النداء سوى إيران التي علقت الرحلات المباشرة إلى الإقليم.

وكانت سلطات إقليم كردستان العراقي أجرت أمس استفتاء على الانفصال عن بغداد رغم رفض الحكومة العراقية والأمم المتحدة وأغلب دول العالم وهو ما دفع البرلمان العراقي إلى تصعيد لهجته مع الإقليم حيث أصدر قرارا بإعادة نشر القوات العراقية في المناطق المتنازع عليها بين بغداد وكردستان.

رئيس إقليم كردستان يدعو بغداد إلى استئناف الحوار لحل المشاكل

من جهته دعا رئيس إقليم كردستان مسعود رئيس الحكومة العراقية إلى استئناف الحوار لحل المشاكل بين أربيل وبغدادغداة الاستفتاء على استقلال الإقليم.

وقال بارزاني في كلمة متلفزة "أدعو حيدر العبادي والجميع إلى عدم غلق باب الحوار لأن الحوار هو الذي يحل المشاكل".

وأضاف "نؤكد للمجتمع الدولي استعدادنا للحوار مع بغداد ونؤكد أن الاستفتاء ليس لترسيم الحدود وفرض الأمر الواقع".