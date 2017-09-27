الفيلم الجزائري "حكايات قريتي" يشارك في ليالي الفيلم العربي الهولندي بالأردن

يشارك الفيلم الجزائري "حكايات قريتي" للمخرج كريم طرايدية في عروض "ليالي الفيلم العربي الهولندي" التي انطلقت فعالياتها مساء أمس الثلاثاء والى غاية يوم الخميس.

وتنظم هذه الليالي السينمائية المؤسسة الثقافية عبد الحميد شومان بالتعاون مع مهرجان "نوتردام" للسينما والسفارة الهولندية في عمان .

وفي هذا الشأن قال المنظمون إن إختيار فيلم "حكايات قريتي" على غرار الفيلمين الهولنديين "ليلى إم" من إخراج ماكي دي يونغ و "فندق المشاكل" من إخراج مانو ريشي تم على أساس "النجاح الكبير" الذي لقيه في الأوساط السينمائية العالميّة باعتباره احدث نماذج الأفلام التي تعالج قضايا تتعلق بالعالم العربي خاصة في الجزائر وتونس والمهاجرين في هولندا.

إلى ذلك يتم عرض الفيلم الجزائري مساء هذا الأربعاء بسينما " الرينبو" بالعاصمة عمان ويأمل رئيس قسم السينما في المؤسسة الناقد السينمائي عدنان مدانات في حضور عدد كبير من محبي السينما من الأردنيين وغيرهم من جنسيات أخرى ممن يريدون اكتشاف أفضل نماذج الأفلام العربية.

كما توج الفيلم وهو من نوع الأفلام الروائية الطويلة (93 دقيقة) مؤخرا بالجائزة الكبرى للدورة الرابعة لمهرجان السينماءات الإفريقية "أفريكلاب" بتولوز (فرنسا) كما فاز قبلها بجائزة التحكيم للدورة الثالثة من مهرجان السعيدية السينمائي "سينما بلا حدود" بالمغرب الذي جرت فعالياته شهر أوت الماضي.

تجدر الإشارة إلى أن فيلم "حكايات قريتي" تدور أحداثه في قرية أثناء الحرب التحريرية حول قصة الطفل بشير البلغ من العمر 10 سنوات و الذي يحلم أن يكون ابنا لشهيد، لذلك هو على استعداد للتضحية بوالده الذي هجر العائلة منذ 5 أعوام .

يذكر أن المخرج كريم طرايدية مقيم في هولندا وشارك في عدة مهرجانات سينمائية و سبق له ان شارك بفيلمه " العروس البولندية".