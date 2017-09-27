تدمير 3 قنابل تقليدية الصنع بتبسة

دمرت مفرزة للجيش الوطني الشعبيي أمس الثلاثاء بتبسة 3 قنابل تقليدية الصنع، حسبا ما أفاد به بيان هذا الأربعاء لوزارة الدفاع الوطني .

وأوضح ذات المصدر أنه وفي إطار مكافحة الإرهاب دمرت مفرزة للجيش الوطني الشعبي أمس الثلاثاء26 سبتمبر 2017 بتبسة/ن.ع.5ي ثلاث (03) قنابل تقليدية الصنع.

وفي إطار محاربة التهريب والجريمة المنظمة أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي وعناصر الدرك الوطني بكل من تلمسان و ورقلة وعين قزام وبرج باجي مختار (15) مهربا وضبطوا (55) كيلوغراما من الكيف المعالج وسيارة رباعية الدفع و(400) وحدة من مختلف المشروبات ومعدات تنقيب عن الذهب.

من جهة أخرى أوقف حراس السواحل بكل من تنس ومستغانم وعين تموشنت/ن.ع.2 وعنابة وسكيكدة/ن.ع.5ي (121) شخصا كانوا على متن قوارب تقليدية الصنع في حين تم توقيف (58) مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة ببشار وتلمسان وعين قزام وأدرار.