الألعاب الإفريقية للشباب 2018 : احتمال إدراج الاختصاصات الثلاثة للكرة الحديدية في البرنامج العام

من المحتمل أن تدرج الاختصاصات الثلاثة للكرة الحديدية في الألعاب الإفريقية المقبلة للشباب المقررة بالجزائر حسب ما أفاد به الرئيس الجديد للكونفدرالية الإفريقية للعبة ي الجزائري محمد ياسين كافي .

وبهذا الخصوص أكدّ رئيس الهيئة الإفريقية أنه " من المحتمل جدا أن يتمّ إدراج الاختصاصات الثلاثة للكرة الحديدية (اللعب القصير واللعب الطويل و الرافل ) في برنامج الطبعة الثالثة من الألعاب الإفريقية للشباب التي ستحتضنها الجزائر شهر جويلية من سنة 2018 "مشيرا" بالمناسبة الى بروتوكول التعاون الذي أبرمه مع رئيس الاتحاد الإفريقي للكونفدراليات الرياضية الإفريقية المصري أحمد ناصر محمد بالدار بالدار البيضاء المغربية على هامش بطولة العالم للعب الطويل (أكابر) التي أسدل عليها الستار بداية هذا الأسبوع .

وأوضح ذات المصدر أنّ الطرفين ناقشا سبل وطرق تقديم الدعم لرياضة الكرة الحديدية التي ما فتئت تكسب مساحة اكبر بإفريقيا بالإضافة إلى تقديم الدعم الكامل لهذه الرياضة و العمل على الارتقاء بها لتدرج مستقبلات ضمن الاختصاصات الرياضية المبرمجة في الألعاب الاولمبية 2024 .

وأوضح محمد ياسين كافي العضو في المكتب التنفيذي للاتحادية الدولية للكرة الحديدية أنّ " رئيس الاتحاد الإفريقي للكونفدراليات الرياضية الإفريقية قد أكد خلال لقاء المغرب أنه سيبذل قصارى جهوده من أجل المساهمة في ترقية و بعث رياضة الكرة الحديدية على الساحة الإفريقية خاصة وانّ هذا الاختصاص حقق لحدّ الآن نتائج مرضية على الصعيد الدولي و بإمكانه تحقيق الأحسن في المستقبل ".

وتجدر الإشارة أن حوالي أربعة عشرة (14) دولة منخرطة تحت لواء الكونفدرالية الإفريقية للكرة الحديدية ي لكن الكثير من هذه الدول تسجل غيابها عن المنافسات القارية بسبب قلة الإمكانيات المادية في أغلب الأحيان.

المصدر:واج