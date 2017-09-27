دربال يدعو سائل الإعلام إلى التحلي بالديمقراطية و الموضوعية خلال المحليات المقبلة

دعا رئيس الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الإنتخابات عبد الوهاب دربال خلال لقاء جمعه هذا الأربعاء بممثلي الأحزاب السياسية ووسائل الإعلام إلى التحلي بالديمقراطية و الموضوعية في المعالجة الإعلامية لمختلف مراحل العملية الانتخابية بعيدا عن التهويل و تغليط الرأي العام.

وأوضح رئيس الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات خلال اللقاء أن دور الهيئة هو تشديد الرقابة خلال العملية الانتخابية ضمانا لشفافية الانتخابات المحلية المقبلة .

كما ذكر دربال خلال اللقاء "بمفهوم الرقابة على أنها عملية تقنية دقيقة تتطلب كفاءات و مهارات على مستوى التنفيذ".

من جهتها الأحزاب السياسية اعتبرت اللقاء فرصة سانحة لعرض مختلف القضايا و إزالة العراقيل التي قد تعرقل السير الحسن للعملية الانتخابية.

هذا و تعاقب ممثلو الأحزاب السياسية على طاولة اللقاء و بكل شفافية حيث طرحوا عديد المواضيع و في مقدمتها ضرورة مشاركة الأحزاب السياسية في صياغة القوانين التي لها علاقة بالعملية الانتخابية و التوجه إلى إصلاح مؤسساتي كامل تضمنه انتخابات حرة نزيهة.

و في رده على نقاط أخرى تطرقت إليها مختلف الأحزاب السياسية قال دربال إن "الهيئة العليا المستقلة تعمل من أجل السير الحسن للعملية الانتخابية إلى غاية يوم الاقتراع ".

المصدر:الإذاعة الجزائرية