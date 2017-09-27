تطبيق الكتروني يسمح لزبونات بريد الجزائر بسحب أموال أزواجهن

27/09/2017 - 17:31

تستطيع زبونات بريد الجزائر اللواتي لديهن  بطاقة تعريف وطنية بيومترية بداية من الأسبوع القادم سحب أموال أزواجهن على مستوى وكالات البريد بفضل تطبيق الكتروني جديد عرض هذا الأربعاء بالجزائر و تم تطويره من قبل كل من مديرية السندات و الوثائق المؤمنة لوزارة الداخلية و الجماعات المحلية و تهيئة الاقليم و بريد الجزائر.

في هذا الصدد صرح حسان بوعلام من مديرية السندات و الوثائق المؤمنة أن " الزوجة لن تواجه من ألان فصاعدا صعوبات على مستوى شبابيك بريد الجزائر لسحب أموال زوجها بفضل الحل التقني الذي سيدخل حيز التنفيذ بداية من الاسبوع  القادم و الذي يسمح بإظهار لقب و اسم زوج الزبونة الكترونيا على مستوى وكالات بريد الجزائر".

و أوضح ذات المسؤول أن هذه العملية " تأتي عقب التعليمات التي وجهها وزير الداخلية لتسليم بطاقة التعريف الوطنية البيومترية عند تجديد البطاقة  القديمة" مضيفا أنها " ستكون متبوعة بعمليات أخرى تهدف الى تقديم المزيد من الخدمات الالكترونية".

كما أبرز السيد حسان بوعلام خلال مداخلته عزم السلطات العمومية على " مواصلة تطوير الخدمات الالكترونية قصد التوصل إلى تحقيق إدارة رقمية بنسبة 100 بالمائة (الإدارة الالكترونية) و العمل بالتنسيق مع القطاعات الأخرى من أجل تقديم معلومات حول الهوية الرقمية من شأنها السماح بخلق الثقة بين المواطن و مانحي الخدمات" معلنا عن " اطلاق قريبا" عمليات مماثلة تمس مختلف القطاعات.

و من جهته أكد مدير الاعلام الألي بالنيابة على مستوى بريد الجزائر سالم قاسمي أن هذا التطبيق صمم " للسماح باستعادة جميع المعطيات المسجلة على البطاقة الالكترونية و لكنها غير ظاهرة (مخزنة في الشريحة)".

كما أردف يقول أن هذا التطبيق " جاء كون البطاقة الوطنية البيومترية لا تظهر لقب و اسم الزوج" مشيرا الى أن هذه الخدمة الجديدة " ستقدم بالوكالات النموذجية كمرحلة أولية قبل  تعميمها عبر جميع وكالات بريد الجزائر.

المصدر/واج

أوسمة:

مجتمع

طالع ايضاً

بريد الجزائر ينفي تعطل موزعاته الآلية ويؤكد توفر السيولة المالية
هدى فرعون للإذاعة: توظيف أكثر من 5000 عامل في بريد الجزائر خلال 2017
مؤسسة بريد الجزائر تدعو زبائنها إلى التسجيل للحصول على البطاقات الذهبية
الجزائر ستعمل على تشجيع الخدمات البريدية بعد انتخابها بمجلس إدارة اتحاد البريد...