جبهة القوى الاشتراكية ستشارك في الانتخابات المحلية بـ 366 قائمة

أكد السكرتير الوطني الأول لجبهة القوى الاشتراكية محمد جيلاني هذا الأربعاء أن تشكيلته السياسية ستشارك في الانتخابات المحلية لـ 23 نوفمبر المقبل بـ 366 قائمة انتخابية من بينها 18 في المجالس الشعبية الولائية واعدا بتحقيق "مفاجآت" لصالح الحزب في هذا الاقتراع.

وأوضح حاج جيلاني في ندوة صحفية بالمقر الوطني للحزب خصصت للموعد الانتخابي المقبل أن جبهة القوى الاشتراكية ستكون حاضرة في سباق تجديد المجالس الشعبية البلدية في 29 ولاية ب348 قائمة ترشيحات و 18 أخرى بالنسبة للمجالس الشعبية الولائية.

أما بخصوص التراجع الكمي مقارنة بمحليات 2012 حيث شاركت ب40 قائمة للمجالس الشعبية الولائية عبر التراب الوطني فقد أرجعه مسؤول جبهة القوى الاشتراكية إلى أحكام القانون العضوي المتعلق بالأحزاب السياسية المعرقل لهذه الأخيرة و المكرس للإقصاء.

كما أشار من جانب آخر إلى العراقيل الرامية الى منع تواجد تشكيلته السياسية في بعض المقاطعات الادارية الصادرة سواء عن الإدارة أو عن بعض الولاة و رؤساء المجالس الشعبية البلدية و هي وضعيات -كما قال- قد تم تسجيلها في ولايات مثل عين الدفلى و الشلف.

و تابع قوله ان "منتخبي أحزاب النظام و الولاة يفضلون المرشحين الممثلين لتلك التشكيلات السياسية" مشيرا الى حالات رفض المصادقة على وثائق الترشيحات المقدمة تحت شعار جبهة القوى الاشتراكية.

و على الرغم من كل تلك الاعتبارات إلا أن ذات المسؤول أعرب عن ثقته بخصوص حظوظ جبهة القوى الاشتراكية في أحداث مفاجآت خلال الانتخابات المقبلة مذكرا بان تشكيلته السياسية قد تمكنت خلال التشريعيات الأخيرة في ماي 2017 من الحصول على أكثر من 100000 توقيع.

كما جدد بهذه المناسبة التأـكيد على تمسك حزبه بمبادرة الإجماع الوطني الذي اعتبرها "هامة" من اجل خروج البلاد من الأزمة.

و في الأخير أوضح حاج جيلاني ان مناضلي الحزب يستعدون خلال الفترة الممتدة من 28 إلى 30 سبتمبر الجاري لإحياء الذكرى الـ 54 لتأسيس جبهة القوى الاشتراكية تحت شعار "وفاء و تجند و نضال" من خلال برنامج ثري و ذلك عبر جميع أنحاء التراب الوطني.