الإذاعة الجزائرية تحيي ذكرى المصالحة الوطنية

تنظم الإذاعة الجزائرية يوما مفتوحا عبر قناتها الإذاعية الأولى حول المصالحة الوطنية والوئام المدني يوم 28 سبتمبر الجاري عبر أثيرها بمجموعة من البرامج المفتوحة حول السلم والمصالحة.

ويهدف هذا اللقاء، الذي يتزامن مع إحياء اليوم العالمي للسلم والذي سيحمل إلى تعزيز الوفاق والتعايش الاجتماعي و الاحترام بين المواطنين الجزائريين .

ويندرج هذا الحدث في إطار الاحتفال بالاستفتاء الذي نظم في سبتمبر 1999 حول قانون "الوئام المدني''، والذي نظم كذلك في سبتمبر 2005 حول "ميثاق السلم والمصالحة الوطنية "،.

ومن المنتظر أن تشهد فعاليات هذا البث عبر اثير الأولى على مدار يوم واحد عدة مداخلات وبرامج متخصصة.

المصدر: موقع الإذاعة الجزائرية