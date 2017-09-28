وزارة التربية تحدد رزنامة الإمتحانات المدرسية للسنة الدراسية 2017-2018

28/09/2017 - 09:54

كشفت وزارة التربية الوطنية أمس الأربعاء بالجزائر عن رزنامة تواريخ الامتحانات المدرسية للأطوار الدارسية الثلاثة للسنة الدراسية 2017 /2018.
وحسب هذه الرزنامة فقد حدد تاريخ اجراء امتحان شهادة الباكالوريا من الأحد الـ 03 الى الخميس الـ 07 جوان 2018 القادم بينما حددت تاريخ اجراء امتحان شهادة التعليم المتوسط من الاثنين الـ 28 الى الاربعاء الـ 30 ماي 2018 القادم  اما إمتحان شهادة نهاية مرحلة التعليم الابتدائي فقد حدد ب الـ 23ماي.

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