قبول عضوية دولة فلسطين في منظمة الانتربول والسلطة الفلسطينية ترحب بالقرار

صادقت منظمة الشرطة الجنائية الدولية (الإنتربول) خلال تصويت لجمعيتها العامة أمس الأربعاء ببكين على قبول دولة فلسطين عضوا فيها.

وقالت المنظمة في تغريدة على موقعها في (تويتر) إن الجمعية العامة للمنظمة وافقت على منح العضوية لدولة فلسطين ي مضيفة لقد "أصبحت دولة فلسطين وجزر سولومون من الدول الأعضاء في الإنتربول". وتم قبول دولة فلسطين عضوا في (الانتربول) بتصويت 75 دولة مع القرار فيما رفضته 24 دولة وامتنعت 34 أخرى عن التصويت.

ورحب وزير خارجية دولة فلسطين رياض المالكي بنتائج التصويت مؤكدا في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) أن "التصويت الساحق لدعم عضوية فلسطين هو انعكاس للثقة في قدراتها على إنفاذ القانون والالتزام بالقيم الأساسية للمنظمة".

وأشار إلى أن "هذا الانتصار تحقق بسبب الموقف المبدئي لأغلبية أعضاء (الإنتربول) الذين دافعوا اليوم عن سبب وجود لهذه المنظمة ومبادئها الأساسية حيث رفضوا بشكل واضح محاولات التلاعب والتسلط السياسي"مضيفا في هذا السياق " تغلبت الحقائق والمبادئ على جميع الاعتبارات الأخرى".

وشدد المالكي على التزام دولة فلسطين بالوفاء بالتزاماتها والمساهمة في مكافحة الجريمة وتعزيز سيادة القانون على المستوى الدولي مؤكدا أنها ستعمل مع جميع الدول الأعضاء للنهوض بمكانة ودور (الإنتربول).

وقال إن فلسطين "مستعدة وقادرة على تحمل هذه الالتزامات والمسؤوليات بوصفها شريكا فاعلا في المجتمع الدولي"تسهم بشكل فعال وملحوظ في النهوض بقيمنا الأساسية المشتركة كأمم".