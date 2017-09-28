الرابطة الأولى: شباب بلوزداد-وفاق سطيف من أجل الريادة و داربي واعد بين مولودية وهران و اتحاد بلعباس

يهدف فريق شباب بلوزداد إلى التغريد وحيدا في مقدمة ترتيب البطولة الوطنية, عبر تحقيق الانتصار على شريكه في كرسي الصدارة وفاق سطيف, عندما يستقبله بملعب 20 أوت (الجزائر), بينما تحتضن عاصمة الغرب الجزائري وهران, الداربي الذي يعد بالكثير بين المولودية المحلية و اتحاد بلعباس, بمناسبة الجولة الخامسة من الرابطة الأولى موبيليس لكرة القدم, المبرمجة نهاية الأسبوع.

و سيكون الشباب البلوزدادي, الذي حقق مشوارا دون خطإ لحد الآن بثلاثة انتصارات و تعادل واحد, أمام تحد قوي بمواجهة الوفاق السطايفي, حامل لقب البطولة و الذي سيدخل المقابلة بنفس النوايا, ما سيجعل هذه المواجهة حامية الوطيس بين الفريقين الأكثر جاهزية منذ بداية البطولة التي لم تكشف بعد عن كامل أوراقها.

و لم يُحضر "أبناء العقيبة" جيدا لهذا الموعد الهام, حيث رفض اللاعبون التدرب يوم الاثنين, إذ طالبوا بتلقي رواتبهم الشهرية قبل أن يتراجعوا عن قرارهم ويمنحوا المسؤولين أجلا جديدا.

و استنكر المدرب الصربي للشباب تودوروف هذه الوضعية قائلا : "ليس من الجيد تحضير مقابلة مهمة, كالتي تنتظرنا نهاية هذا الأسبوع ضد وفاق سطيف, في مثل هذه الظروف, أنا لا ألوم اللاعبين لأنهم غاضبون من الإدارة المجبرة على الإلتزام بوعودها".

و يسعى "أبناء عين الفوارة" الذين تفوقوا على شبيبة الساورة (2-0), خلال الجولة الماضية, مواصلة سلسلة نتائجهم الإيجابية, غير أن المهمة ستكون صعبة بالنسبة لزملاء القائد جابو, المطالبين بتسيير ضغط أنصار الشباب الذين ستكتظ بهم مدرجات ملعب 20 أوت.

و هو ما أكده مدرب "النسر السطايفي" خير الدين ماضوي, مصرحا في هذا الصدد : "ستكون مباراة صعبة على الفريقين, لأنه ليس من الصدفة أن يقتسم الشباب كرسي الطليعة معنا و لكننا سندخل المباراة بنية التنافس على كسب الزاد كاملا سيما و أنها مقابلة بست نقاط".

و تستقبل مولودية وهران (المركز الثالث بسبع نقاط), جارها اتحاد بلعباس (المركز الـ 13 بثلاث نقاط و مقابلة ناقصة), في داربي الغرب الجزائري الذي طالما وفى بوعوده من ناحية امتاع عشاق اللعب الجميل بعروض كروية في المستوى.

و تتميز هذه المواجهة بالمعنويات المرتفعة "للحمراوة" المنتشين بانتصارهم في تاجنانت يوم الجمعة الماضي, من جهتهم لازال "البلعباسية" يبحثون عن الوتيرة التي سمحت لهم بتحقيق مشوار مميز الموسم الفارط.

و قال مدرب مولودية وهران معز بوعكاز في هذا الخصوص : "صحيح أنه حققنا فوزا مهما في تاجنانت, سيما وأنه جاء في مرحلة صعبة يمر بها الفريق, لكن كرة القدم ليست علوما دقيقة و لا يمكننا الفوز في جميع الحالات. على اللاعبين نسيان تلك النتيجة و التركيز على مقابلة بلعباس".

و يرغب شباب قسنطينة (المركز الثالث, 7 نقاط) في استغلال الحالة النفسية السيئة للاعبي مولودية الجزائر, إثر خروجهم يوم الأحد الماضي من الدور ربع النهائي لكأس الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم, على يد النادي الإفريقي التونسي. ويسعى المدرب عبد القادر عمراني, الذي لم يقتنع بمردود لاعبيه في الجولة الماضية رغم العودة بنقطة التعادل من الحراش (1-1), إلى إيجاد التوليفة اللازمة للإطاحة بالمولودية, الساعية لنسيان الهزيمة القارية بسرعة عبر تحقيق نتيجة طيبة في مدينة الجسور المعلقة.

و قال مدرب المولودية برنارد كازوني : "صحيح أن المجموعة متأثرة معنويا, لكننا مطالبون بالاستفاقة بسرعة عبر تحقيق فوز في قسنطينة من شأنه أن يرفع من معنويات المجموعة و يعيد الأمور إلى نصابها".

و يسافر شبان فريق نادي بارادو إلى بشار, في تنقل محفوف بالمخاطر لمواجهة شبيبة الساورة, في مباراة شيقة بين فريقين اشتهرا بلعبهما الجميل و يحتلان المركز الثالث مناصفة مع مولودية وهران و شباب قسنطينة (7 نقاط).

كما يستضيف أولمبي المدية بملعبه إمام إلياس, اتحاد بسكرة الذي لم يتأقلم مع وتيرة الرابطة الأولى لحد الآن, بينما يزور دفاع تاجنانت شبيبة القبائل.

و يستقبل صاحب المركز الأخير اتحاد البليدة, فريق نصر حسين داي, بنية كسب أولى نقاطه في بطولة هذا الموسم و تفادي الغرق أكثر في أسفل الترتيب.

و قد تم تأجيل المباراة المحلية العاصمية, بين اتحاد الجزائر و اتحاد الحراش إلى تاريخ 10 أكتوبر, بسبب ارتباط "أبناء سوسطارة" بمنافسة رابطة أبطال إفريقيا, حيث سيواجه زملاء القائد لمين زيماموش, الوداد البيضاوي المغربي يوم الجمعة في ذهاب الدور نصف النهائي فوق ميدان ملعب 5 جويلية الأولمبي (الجزائر).

برنامج الجولة الخامسة من بطولة الرابطة المحترفة الاولى

-- الجمعة 29 سبتمبر :

- ملعب امام الياس: اولمبي المدية - اتحاد بسكرة (00ر16سا)

- ملعب احمد زبانة : مولودية وهران - اتحاد بلعباس (00ر17سا)

- ملعب الشهيد حملاوي: شباب قسنطينة - مولودية الجزائر (00ر17سا)

- ملعب 20 اوت ببشار: شبيبة الساورة - نادي بارادو (00ر19سا)

-- السبت 30 سبتمبر :

-- ملعب الاخوة براكني : اتحاد البليدة - نصر حسين داي (00ر16سا)

-- ملعب تيزي وزو : شبيبة القبائل - دفاع تاجنانت (00ر17سا)

-- ملعب 20 اوت بالجزائر : شباب بلوزداد - وفاق سطيف (00ر17سا)

-- الثلاثاء 10 اكتوبر :

-- ملعب 5 جويلية بالجزائر : اتحاد الجزائر - اتحاد الحراش (45ر17سا)

الترتيب نقاط لعب

1. شباب بلوزداد 10 4

--. وفاق سطيف 10 4

3. شبيبة الساورة 7 4

--. مولودية وهران 7 4

--. نادي بارادو 7 4

--. شباب قسنطينة 7 4

7. اتحاد الجزائر 5 3

--. شبيبة القبائل 5 4

--. دفاع تاجنانت 5 4

--. نصر حسين داي 5 4

11. مولودية الجزائر 4 3

--. أولمبي المدية 4 3

13. اتحاد بلعباس 3 3

14. اتحاد بسكرة 1 4

-- اتحاد الحراش 1 4

16- اتحاد البليدة 0 4.

المصدر: واج