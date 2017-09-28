وزيرة التربية تثمن قرار رفع التجميد عن مشاريع القطاع

ثمنت وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريت رفع التجميد عن مشاريع قطاع التربية و أكدت خلال لقاء جمعها بإطارات القطاع أن هذا القرار سيسهم في التخفيف من رفع الاكتظاظ في الأقسام بدءا من الدخول المدرسي المقبل.

و قالت بن غبريت إن "جزائر الغرب أصبحت بعشرة ألف تلميذ و الذين لم يكونوا مسجلين في البداية و أن العملية مرتبطة بعملية الترحيل و أن الضغط كان بسبب المدارس و المتوسطات غير الموجودة".

و أضافت الوزيرة تقول"نثمن هذا القرار و الوزير الأول طلب حصيلة كل ولاية من المشاريع المعطلة أو المجمدة".

و خلال لقاء خصص لتقييم عملية توزيع الكتب أكدت وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريت "أن ديوان المطبوعات طبع أزيد من مليون كتاب مدرسي".

هذا و شددت الوزيرة لهجتها تجاه إطارات القطاع و ذلك أمام وضعية توزيع الكتاب المدرسي الذي لا يزال مفقودا ببعض المؤسسات التربوية في حين قام الديوان بتوفير 70 مليون كتاب مدرسي.

و قالت " سجلنا إنحرفات، وكتب مدرسية تباع في المستودعات و الأسواق و على الانترنت و بأسعار أعلى من السعر المحدد".

وأضافت" أمر كهذا غير مقبول و اليقظة مطلوبة حتى لا نترك المجال مفتوحا أمام عديمي الضمير و الأخلاق".

و طلبت بن غبريت من مديري التربية إجراء تقييم نقدي حول عملية توزيع الكتاب المدرسي و اقتراح إجراءات قابلة لتنفيذ ميدانيا لتحسين التسيير و الحوكمة الرشيدة.

المصدر:الإذعة الجزائرية