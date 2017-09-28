الإعلام القيمي و دوره في ترقية التراث موضوع ندوة "هنا الثقافية" بميلة

شكل موضوع " الإعلام القيمي و دوره في ترقية التراث " محور نقاش ندوة برنامج "هنا الثقافية" من ميلة صباح هذا الخميس.

ونشط الندوة عدة أساتذة وباحثين منهم الأستاذ عبد الحفيظ بولزراق من جامعة قسنطينة الذي حاضر حول موضوع "ميلة الحاضرة التاريخية" و الأستاذ شيابة لزغد رئيس مصلحة التراث الثقافي بمديرية الثقافة بميلة الذي تطرق الى موضوع " المواقع الاثرية لولاية ميلة" و الأستاذ نورالدين بوعروج حول موضوع "ميلة التراث اللامادي الثري" و كذا السيد محمد بدرالدين مدير الإذاعة الثقافية حول موضوع "دور الإذاعة في ترقية الموروث الثقافي المحلي" .