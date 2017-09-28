رابطة أبطال إفريقيا : اتحاد الجزائر يطمح لتحقيق خطوة نحو النهائي

يسعى فريق اتحاد الجزائر, إلى قطع خطوة كبيرة نحو نهائي رابطة أبطال إفريقيا لكرة القدم, عندما يستقبله ضيفه الوداد البيضاوي المغربي في ذهاب الدور نصف النهائي, هذا الجمعة على الساعة (00ر18), في ملعب 5 جويلية الأولمبي (الجزائر).

و تعد مواجهة الاتحاد و الوداد, من الداربيات المغاربية الشهيرة, حيث التقى الفريقان في عدة مناسبات قارية مختلفة, سيما في كأس الكونفدرالية سنة 1999, في كأس إفريقيا للكؤوس (2002) و كأس العرب للأندية البطلة (2008).

و لطالما مالت الكفة لصالح المغاربة, سيما في المواجهات ذات الإقصاء المباشر, كما كان عليه الحال في 1999 (2-1, 1-0) و 2002 (0-0, 2-2), ولكن مع الخبرة التي اكتسبوها مع مرور الزمن, يبدو أن "أبناء سوسطارة", في رواق أحسن هذه السنة, خاصة و أن الأمر يتعلق بأغلى منافسة إفريقية للأندية, و التي يحلم أنصارهم بالتتويج بها منذ سنين.

و سيقوم المدرب بول بوت, بادخال بعض التغييرات على التشكيلة الأساسية التي ستدخل أمام الوداد البيضاوي, خاصة بعد الأداء المتواضع الذي قدمه رفاق الحارس زيماموش أمام فيروفياريو دي بيرا (الموزمبيق), حيث اكتفى بنتيجة التعادل السلبي (0-0), داخل الديار.

و يسعى التقني البلجيكي إلى ضخ دماء جديدة,عبر تقديمه لفريق تنافسي يوم الجمعة المقبل, مع إراحة اللاعبين الذين ليسوا في أحسن مستوياتهم.

و يتخوف زملاء المدافع ربيع مفتاح, قبيل موقعة الذهاب من الحالة السيئة لأرضية ميدان ملعب 5 جويلية, بسبب غرس البذور في وقت متأخر خلال هذه الصائفة, مما أثر على النمو الحسن للعشب الطبيعي, ما لم يسمح بجاهزية أرضية الميدان, و ذلك حسب توضيحات المسؤولين على المركب.

و سيلعب اتحاد العاصمة بقميص جديد بمناسبة هذا الداربي ضد الوداد, استلمته الإدارة منذ 48 ساعة فقط من شركة الملابس الراعية للفريق, إذ يتميز القميص بخطوط عمودية رفيعة بالأحمر و الأسود, بينما جاء التبان باللون الأسود و الجوارب باللون الأحمر.

من جهته يوجد فريق الوداد البيضاوي في احسن احواله سيما بعد اقصائه لحامل اللقب ماميلودي ساندونس الجنوب افريقي و يطمح الي مواصلة المشوار و بلوغ النهائي و لم لا التتويج بالتاج الافريقي. و سيعتمد المدرب عموتة على عناصره المحنكة لتحقيق هذا الهدف.

المصدر:واج