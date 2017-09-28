الداخلية: المراجعة السنوية للقوائم الانتخابية من 2 إلى 31 أكتوبر المقبل

أعلنت وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية, هذا الخميس, أن فترة المراجعة السنوية للقوائم الانتخابية ستفتتح من 2 إلى 31 أكتوبر المقبل, داعية المواطنين غير المسجلين إلى الاقتراب من مصالحها لتسجيل أنفسهم.

ووجهت الوزارة في بيان لها, الدعوة إلى "المواطنات والمواطنين غير المسجلين في القوائم الانتخابية, لا سيما البالغين الثامنة عشر (18) سنة كاملة يوم 31 أكتوبر 2017, لطلب تسجيل أنفسهم ضمن القائمة الانتخابية لبلدية إقامتهم", أما بالنسبة للذين غيروا مقر إقامتهم "فعليهم أن يتقربوا من البلدية مقر الإقامة الجديد التي ستتكفل بكل إجراءات الشطب والتسجيل".

وأوضحت الوزارة أن طلب التسجيل يرفق بوثيقة تثبت هوية المعني وأخرى تثبت الإقامة, مشيرة إلى أن المكاتب المكلفة بالانتخابات على مستوى البلديات تبقى مفتوحة كل أيام الأسبوع من الساعة التاسعة صباحا إلى غاية الساعة الرابعة والنصف مساء, ما عدا يوم الجمعة.