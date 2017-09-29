الصليب الأحمر:عدد الإصابات بالكوليرا في اليمن قد يصل إلى مليون شخص بحلول نهاية العام

أعلن الصليب الأحمر الدولي اليوم الجمعة أن عدد الإصابات بالكوليرا في اليمن قد يصل إلى مليون مصاب بحلول نهاية العام.

و ذكرت مصادر إعلامية نقلا عن الصليب الأحمر آن عدد الإصابات بالكوليرا في اليمن قد يصل إلى مليون شخص بحلول نهاية العام،دون المزيد من التفاصيل.

وكان تقرير لمنظمة "أوكسفام" الدولية الإنسانية قد ذكر أمس أن عدد المصابين بمرض الكوليرا في اليمن ارتفع إلى أكثر من 755 ألف حالة ما يجعله الأسوأ في التاريخ، و أن عدد الحالات المشتبه في إصابتها بالكوليرا قد يرتفع ليصل إلى مليون بحلول نوفمبر القادم.

المصدر: وكالة الأنباء الجزائرية