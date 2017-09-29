القضاء على إرهابيين بكل من جيجل وبجاية وإرهابي أخر يسلم نفسه

تمكنت مفارز للجيش الوطني الشعبي من القضاء على إرهابي خطير بولاية جيجل/ن.ع.5 صباح اليوم الجمعة وآخر بولاية بجاية بنفس الناحية العسكرية أمس الخميس وضبط مسدسين رشاشين من نوع الكلاشنكوف ومخازن من الذخيرة حسب ما ورد في بيان لوزارة الدفاع الوطني.

وأوضح ذات المصدر أنه في إطار مكافحة الإرهاب وإثر كمين ببلدية الأمير عبد القادري ولاية جيجل/ن.ع.5ي قضت مفرزة للجيش الوطني الشعبيي صباح اليوم 29 سبتمبر 2017 "على إرهابي خطير وضبطت مسدسا رشاشا من نوع كلاشنيكوف وكمية من الذخيرة"ي في حين قضت مفرزة أخرى إثر عملية بحث وتمشيط بدائرة القصري ولاية بجاية/ن.ع.5ي يوم أمس الخميس على إرهابي آخر وضبطت مسدسا رشاشا من نوع كلاشنيكوف وثلاثة (03) مخازن ذخيرة مملوءةي وكشفت ودمرت ورشة لصناعة القنابل وقنبلتين (02) تقليديتي الصنع وعشرة (10) صواعق و(400) غرام من المواد المتفجرة وأغراض أخرى.

ومن جهة أخرىي أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي عنصري (02) دعم للجماعات الإرهابية بكل من تيزي وزو/ن.ع.1 وتيارت/ن.ع.2.كما أوقفت مفرزة أخرى شخصين (02) كان بحوزتهما بندقيتين ببسكرة/ن.ع.4 .

ومن جانب آخر ضبط عناصر الأمن الوطني مسدسا رشاشا من نوع كلاشنيكوف وكمية من الذخيرة بتمنراست/ن.ع.6 ومسدسا آليا بتيزي وزو/ن.ع.1.

وتأتي هذه العمليات النوعية -يضيف ذات البيان-"لتؤكد جهود قوات الجيش الوطني الشعبي في تعقب هؤلاء المجرمين والقضاء عليهم عبر كامل التراب الوطني".

إرهابي خطير يسلم نفسه بسكيكدة

سلم الإرهابي الخطير "ش. محمد" المدعو "يعقوب"، و الذي كان ينشط كمسؤول عن مجموعة إرهابية، نفسه صباح اليوم الجمعة، للسلطات العسكرية بسكيكدة وبحوزته بندقية نصف آلية من نوع سيمونوف وكمية من الذخيرة، حسب ما أفاد به بيان لوزارة الدفاع الوطني.

و أوضح البيان أنه و "في إطار مكافحة الإرهاب و بفضل جهود قوات الجيش الوطني الشعبيي سلّم صباح اليوم 29 سبتمبر 2017ي الإرهابي الخطير "ش. محمد" المدعو "يعقوب" نفسه للسلطات العسكرية بسكيكدة بإقليم الناحية العسكرية الخامسة وبحوزته بندقية نصف آلية من نوع سيمونوف وكمية من الذخيرة"، علما أن "الإرهابي الذي التحق بالجماعات الإرهابية سنة 2002ي كان ينشط كمسؤول عن مجموعة إرهابية".

و شددت وزارة الدفاع الوطني على أن هذه النتائج ''تؤكد مرة أخرى نجاعة مقاربة الجيش الوطني الشعبي في القضاء على ظاهرة الإرهاب والتصدي لكل محاولة تستهدف زعزعة استقرار بلادنا''.

توقيف أربعة تجار مخدرات بعين تموشنت وبرج باجي مختار

أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبييأمس الخميس بعين تموشنت/ن.ع.2 وبرج باجي مختار/ن.ع.6ي أربعة (04) تجار مخدرات وضبطت (07)كيلوغرام من الكيف المعالج و(4990) قرص مهلوس حسب ما أفاد به اليوم الجمعة بيان لوزارة الدفاع الوطني .

وأوضح ذات المصدر أنه في إطار محاربة الجريمة المنظمة أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبييأمس الخميس 28 سبتمبر 2017 بعين تموشنت/ن.ع.2 وبرج باجي مختار/ن.ع.6ي أربعة (04) تجار مخدرات وضبطت (07) كيلوغرام من الكيف المعالج و(4990) قرص مهلوس .كما أوقفت مهربا كان على متن شاحنة مُحملة بـ(15552) وحدة من مختلف المشروبات بورقلة/ن.ع.4.

ومن جهة أخرىي أحبطت وحدات حرس الحدود بكل من سوق أهراس وتبسة والطارف/ن.ع.5ي محاولات تهريب أزيد من (21528) لترا من الوقودي في حين أحبط حرس السواحل بعنابة والقالة/ن.ع.5 وعين تموشنت/ن.ع.2ي محاولات هجرة غير شرعية لـ (47) شخصا كانوا على متن قوارب تقليدية الصنع.

امن ولاية الجزائر : توقيف ثلاثة اشخاص من مروجي المخدرات بالعاصمة

وفي الجانب الامني دائما حيث اوقفت مصالح امن ولاية الجزائر مؤخرا ثلاثة اشخاص (03) اشخاص لتورطهم في قضية ترويج للمخدرات من النوع الصلب ( كوكايين)) حسبما جاء اليوم الجمعة في بيان لخلية الاتصال التابعة لأمن الولاية.

واضح البيان انه و في اطار مكافحة الجريمة بمختلف انواعها و قصد نشر الامن والطمأنينة في الوسط الحضري تمكنت مصالح امن ولاية الجزائر من معالجة قضية المتاجرة و الترويج للمخدرات الصلبة من نوع الكوكايين ، حيث تم توقيف 3 اشخاص مشتبه فيهم ، و قد ضبط بحوزتهم قرابة 6 غرام من الكوكايين و مبلغ مالي قدره 400 مليون سنتيم.

و انطلقت اطوار القضية بعد توقيف احدى السيارات قصد اجراء عملية تفتيش روتينية حيث كان على متنها ثلاث اشخاص في الثلاثينات من العمر و بعد تفتيش السيارة عثرت عناصر الشرطة القضائية على عشرة كبسولات بداخلها مسحوق ابيض اللون مجهول النوع و مبلغ مالي قدره 400 مليون سنتيم.

و بعد مباشرة التحريات تمكنت فصيلة الشرطة القضائية من تحديد هوية اصحاب السيارة و تم توقيفهم ، ليتبين بعد القيام بالخبرة العلمية ان المسحوق الذي تم العثور عليه هو نوع من انواع المخدرات الصلبة المسمى الكوكايين و وزنها (5.8)غرام.

و بعد استكمال جميع الاجراءات القانونية المتعامل بها تم تقديم المشتبه فيهم الثلاثة امام وكيل الجمهورية المختص اقليميا و الذي امر بإيداعهم الحبس المؤقت، يضيف البيان.

عين تموشنت : إحباط محاولة للهجرة غير شرعية لـ11 شخصا بشاطئ ساسل

تمكنت عناصر حرس السواحل التابعين للمجموعة الإقليمية ببني صاف (عين تموشنت) من إحباط محاولة للهجرة السرية ل11شخصا إنطلاقا من شاطئ ساسل ببلدية أولاد بوجمعة حسبما علم اليوم الجمعة لدى ذات الهيئة الأمنية.

و تمت العملية عقب دورية لحرس السواحل أمس الخميس على مستوى المنطقة الصخرية الواقعة بشاطئ ساسل أين تم ضبط مجموعة تتكون من 11شخصا يتراوح سنهم بين 25سنة و 35سنة و ينحدرون من ولاية سعيدة بصدد التحضير لعملية الإبحار السري نحو الضفة الشمالية للبحر الأبيض المتوسط حيث تم توقيف المجموعة و حجز زوق مطاطي و محرك و كمية من المؤونة الغذائيي حسبما ذكره نفس المصدر الأمني.

و تعد هذه العملية الرابعة من نوعها في ظرف أقل من أسبوع حيث سبق و أن تمكنت عناصر حرس السواحل للمجموعة الإقليمية لبني صاف من توقيف 35مرشحا للهجرة السرية في عمليتين منفصليتن إنطلاقا من شاطئ بوزجار إضافة إلى عملية ثالثة تمكنت بموجبها مصالح الدرك الوطني من توقيف 7 مرشحين للهجرة إنطلاقا من شاطئ السبيعاتي حسبما أشير إليه.