مصرع أربعة أشخاص و إصابة أخر في حادث مرور بالكناندة بولاية غليزان

لقي أربعة أشخاص مصرعهم و أصيب أخر بجروح متفاوتة الخطورة في حادث مرور وقع ظهر اليوم الجمعة ببلدة الكناندة ( 30 كلم جنوب غليزان) حسبما علم من مصالح الحماية المدنية .

و أوضح ضابط المناوبة بذات المصالح الملازم الأول العيد معطوش ان الحادث وقع في حدود الساعة الثانية زوالا على مستوى الطريق الوطني رقم 23 في شطره الرابط بين ولايتي تيارت و غليزان بالمدخل الغربي لبلدة الكناندة ( منداس) إثر إصطدام سيارة سياحية بشاحنة ذات مقطورة . و خلف الحادث مصرع أربعة أشخاص (26 و 29 و 32 و 33 سنة ) ثلاثة منهم توفوا في مكان الحادث في حين توفي الضحية الرابع بالمشفى نظرا لاصابته الخطيرة وفق ذات المصدر .

و قد تدخل أعوان الحماية المدنية لأجلاء الجريح (34 سنة) و جثث الضحايا إلى العيادة المتعددة الخدمات لمنداس .

و من جهتها المصالح الامنية فتحت تحقيقا لمعرفة ملابسات الحادث .

للإشارة فالطريق الوطني رقم 23 يسجل عديد الحوادث المميتة يوميا نظرا لوعورة المنعطفات و اهتراء الطريق المذكور بفعل الحركية الكثيفة للمركبات و شاحنات الوزن الثقيل التي تعبر هذا الطريق خاصة في جزئه الممتد بين زمورة و منداس .

المصدر: وكالة الأنباء الجزائرية