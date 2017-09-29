أيام الفرح والمونولوج :مسرحية بر الوالدين تستهوي الأطفال

شهدت مسرحية بر الوالدين لجمعية الغروب للمسرح والفن لولاية تيسمسيلت التي عرضت هذا اليوم الجمعة بدار الثقافة مولود قاسم نايت بلقاسم لعاصمة الولاية إقبالا واسعا للأطفال الذين أعجبوا بهذا العمل وذلك في إطار أيام الفرح والمونولوج التي تتواصل فعالياتها بالولاية حسبما لوحظ.

وتروي المسرحية التي ألفها وأخرجها محمد قطوي قصة طفل يتسبب في متاعب عديدة لوالديه فضلا على عدم الالتزام بنصائح والده الذي يحاول تأمين مستقبله من خلاله تربيته تربية سليمة لكن دون جدوى.

وقد وفق مؤلف هذا العمل المسرحي في تمرير رسالة في أذهان الأطفال مفادها أن بر الوالدين هو ثمرة النجاح في الدنيا والآخرة ي داعيا إياهم لاحترام أوليائهم والالتزام بتطبيق نصائحهم لاسيما في مجال الدراسة.

وتعد هذه المسرحية آخر انتاجات الجمعية الولائية الغروب للمسرح والفن وذلك بمناسبة انطلاق الموسم الدراسي الجديد وفق رئيسها أحمد رباس.

وسيكون جمهور مدينة تيسمسيلت على موعد سهرة اليوم الجمعة ضمن فعاليات الطبعة الرابعة لأيام الفرح والمونولوج لمتابعة حفلة فنية تراثية ستنشطها فرق الغناء البدوي المتمثلة "الشيخ الميلود الفيالاري" لتيسمسيلت و"الشيخ ولد الهواري" (غليزان) و"الشيخ المرنيز" (المسيلة) إلى جانب تقديم قراءات شعرية في القصيدة الملحونة من أداء أسماء شعرية محلية أمثال قاسم شيخاوي وعبد القادر هني.

ويتضمن برنامج هذه التظاهرة التي ينتظر أن تختتم فعالياتها سهرة الأحد المقبل بمسرح الهواء الطلق لتيسمسيلت تقديم عروض مسرحية وفكاهية موجهة للكبار والصغار وسهرات فنية غنائية إلى جانب تقديم قراءات شعرية في القصيدة الملحونة.

وللإشارة ينظم هذا الحدث الثقافي بمبادرة من المديرية الولائية للثقافة حيث يندرج في إطار افتتاح الموسم الثقافي 2017-2018.

المصدر: وكالة الأنباء الجزائرية