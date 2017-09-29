الكشف عن مخبأ للأسلحة والذخيرة ببرج باجي مختار

كشفت مفرزة للجيش الوطني الشعبي ظهر هذا الجمعة، ببرج باجي مختار، مخبأ للأسلحة والذخيرة، حسب ما أفاد به بيان لوزارة الدفاع الوطني.

وأوضح ذات المصدر أنه "في إطار مكافحة الإرهاب وحماية الحدود وإثر دورية استطلاع وتفتيش قرب الشريط الحدودي بالقطاع العملياتي برج باجي مختار بالناحية العسكرية السادسة، كشفت مفرزة للجيش الوطني الشعبي ظهر اليوم 29 سبتمبر 2017ي مخبأ للأسلحة (16 قطعة) والذخيرة".

ويحتوي المخبأ على"(1) بندقية قاذفة قنابل، (1) بندقية بمنظار،(5) مسدسات رشاشة من نوع كلاشنيكوف،(6) بنادق نصف آلية من نوع سيمونوف، (3) بنادق تكرارية (4) قنابل يدوية هجومية ، بالإضافة إلى كمية ضخمة من الذخيرة من مختلف العيارات".

وأوضح البيان أن هذه العملية النوعية التي مكنت أيضا من ضبط 141 كيلوغرام من الكيف المعالج و10037قرصا مهلوسا، تأتي لتضاف إلى سلسلة النتائج المحققة

ميدانيا ولتؤكد اليقظة العالية والحرص الشديد لقوات الجيش الوطني الشعبي المرابطة على الحدود في الحفاظ على سلامة ترابنا الوطني وإحباط أية محاولة اختراق لها أو تسريب للأسلحة أو المساس بأمن واستقرار البلاد".

المصدر: وكالة الأنباء الجزائرية