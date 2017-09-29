مولودية بجاية تلتحق بجمعية عين مليلة في صدارة الترتيب و وداد تلمسان يحقق أول انتصار هذا الموسم

التحق فريق مولودية بجاية بريادة ترتيب البطولة مناصفة مع فريق جمعية عين مليلة، بعد عودته بفوز ثمين من ملعب أهلي برج بوعريريج (1-2)،بينما عادت عين مليلة بنقطة التعادل من تنقلها إلى العاصمة لمواجهة رائد القبة (2-2)،بينما سجل شريكه السابق في الصدارة شبيبة سكيكدة أول هزيمة له عند تنقله لمواجهة سريع غليزان (1-2)، في اختتام مباريات الجولة الخامسة من الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم.

حافظ فريق جمعية عين مليلة ، على تصدره لترتيب الرابطة المحترفة الثانية، بمجموع 13 نقطة إثر عودته بنقطة التعادل من ملعب 20 أوت بالعاصمة عندما واجه الصاعد الجديد رائد القبة (2-2)، وقد افتتح عين مليلة باب التهديف عبر هاشم في الدقيقة (17)، قبل أن يعدل المهاجم القباوي عمران بهدف جميل عند الدقيقة (34)، خمس دقائق بعدها، بن يحي يضيف الثاني للضيوف، لكن في الشوط الثاني عمران عاد مرة ثانية وسجل برأسية جميلة (د 63)، ليقبع بالتالي رائد القبة في المرتبة الـ 14 برصيد 3 نقاط، بعدما فشل في تحقيق أي فوز لحد الآن.

وتمكنت مولودية بجاية بدورها من تحقيق الانتصار على حساب مضيفها أهلي برج بوعريريج بفضل ثنائية سلطاني في الدقيقة (38)، وبوشريط عن طريق ضربة جزاء في الدقيقة (50)، بينما سجل نياتي للبرايجية عند الدقيقة (64)، وضيع عثماني فرصة تعديل النتيجة عندما ضيع ضربة جزاء عند الدقيقة (83).

وبهذه النتيجة يصعد"الموب"لأول مرة هذا الموسم إلى المركز الأول برصيد 13 نقطة، مناصفة بذلك شبيبة سكيكدة، التي سجلت أول انهزام لها هذا الموسم، إثر خسارتها في غليزان أمام السريع المحلي بواقع (1-2)، وسجل للفريق المحلي، زيدان (د 38) ومزيان (د 84)، بينما وقع برملة لسكيكدة (د 45) وأكمل الفريقان المباراة بعشرة لاعبين منذ (د 43)، إثر خروج عايش من غليزان وكناش من سكيكدة بالبطاقة الحمراء. وبالتالي تحتل شبيبة سكيكدة المركز الثالث برصيد 12 نقطة، ويأتي سريع غليزان سادسا بـ 8 نقاط.

وأخيرا حقق الصاعد الجديد إلى بطولة القسم الثاني وداد تلمسان بعقر دياره أول فوز له بعد مرور خمس جولات على حساب جاره مولودية سعيدة (3-1)،"السعيدية" افتتحوا باب التهديف عبر سياحي (د 19)، قبل أن يعدل "الزيانيون"بواسطة ضربة جزاء، ترجمها لهبيري (د 40)، مسجلا أول هدف للوداد في بطولة هذا الموسم بعد أكثر من 400 دقيقة من اللعب، ليضيف حبشي الهدف الثاني (د 77)، بينما وقع بحاري الهدف الثالث (د 89) لصالح أبناء تلمسان.

وانتهى داربي الغرب بين غالي معسكر وجمعية وهران بنتيجة التعادل السلبي (0-0)ن ما يسمح للجمعية من احتلال المركز الرابع برصيد 9 نقاط، في حين يبقى الغالي في المركز الـ 15 بنقطتين وحيدتين من أصل الـ 15 ممكنة.

ونجح جمعية الشلف في مهمته ببجاية، إثر افتكاكه لنقطة التعادل أمام الشبيبة (1-1)، افتتح وناس باب التهديف للشبيبة (د 69)، قبل أن يعدل الضيوف بنيران صديقة، عندما سجل مرباح ضد مرماه (د 83). ليحتل "الشلفاوة"المرتبة الرابعة رفقة جمعية الوهرانية بمجموع 9 نقاط، بينما تأتي شبيبة بجاية سادسة بـ 8 نقاط.

وتنفس شباب عين الفكرون، بعدما تفوق بقواعده على شباب باتنة (2-1)، بواسطة بوخاري (23) وشرماط (67)، وقلص الفارق لباتنة محمد ميباركي عبر الدقيقة 61 من ضربة جزاء.

ويحتل عين الفكرون المركز الـ 11 بأربع نقاط ويبقى شباب باتنة بخمس نقاط في المركز الـ 9.

النتائج الكاملة والترتيب:

شباب عين الفكرون- شباب باتنة 2 - 1

سريع غليزان - شبيبية سكيكدة 2 - 1

وداد تلمسان - مولودية سعيدة 3 - 1

غالي معسكر- جمعية وهران 0 - 0

أهلي برج بوعريريج- مولودية بجاية 1 - 2

أمل بوسعادة - مولودية العلمة 0 - 0

رائد القبة - أمل عين مليلة 2 - 2

شبيبة بجاية - جمعية الشلف 1 - 1

الترتيب نقاط لعب

1. مولودية بجاية 13 5

--. جمعية عين مليلة 13 5

3. شبيبة سكيكدة 12 5

4. جمعية وهران 9 5

--. جمعية الشلف 9 5

6. سريع غليزان 8 5

--. شبيبة بجاية 8 5

8. مولودية سعيدة 6 5

9. شباب باتنة 5 5

--. مولودية العلمة 5 5

11. أهلي برج بوعريريج 4 5

--. ش.عين الفكرون 4 5

--. وداد تلمسان 4 5

14. رائد القبة 3 5

15.غالي معسكر 2 5

-- أمل بوسعادة 2 5.

المصدر : وكالة الأنباء الجزائرية