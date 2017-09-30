العثور على جثتي الطفلتين المفقودتين جراء السيول بالجلفة

تكللت جهود مصالح الحماية المدنية بمعية الدرك الوطني بولاية الجلفة بالعثور ليلة الجمعة إلى السبت على جثتي الطفلتين المفقودتين اللتان جرفتهما سيول جارفة لأحد الوديان ببلدية المجبارة ( 25 كلم جنوب الولاية) حسب ما علم من مسؤول خلية الإتصال بسلك الحماية المدنية النقيب خليلي مختار.

وأفاد ذات المسؤول أن بداية العملية كان بالعثور أولا على أم الطفلتين (32عاما ) جثة هامدة مساء أمس الجمعة جرفتها سيول الواد بمنطقة حناشيش ليتواصل البحث دون إنقطاع أجل العثور على الطفلتين .

وقد تم العثور على جثة الرضيعة الأولى وعمرها عام ونصف على الساعة العاشرة ليلا وبعد جهد مضني وتسخير كل الوسائل وتتبع مسار الواد تم العثور في الصبيحة على الطفلة صاحبة الــ5 سنوات جثة هامدة جرفها الواد على مسافة تزيد عن 20 كيلومتر.

وللإشارة فقد حظي هذا التدخل بمتابعة وحضور ميداني لوالي الولاية حمانة قنفاف وكذا إشراف مدير الحماية المدنية الذي جند مختلف الوسائل المادية للسك عبر عدد من الوحدات الثانوية التي تم تسخيرها على غرار الوحدة الرئيسية ووحدة عين الإبل ومسعد مع فرقة الغطس والمركز المتقدم وكانت مشاركة لرجال الدرك الوطني والحضور اللافت جموع المواطنين.

وحسب معلومات أولية فقد كانت العائلة في جولة تنزه لتباغتهم سيول الواد الجارفة حيث كان التساقط في مناطق أخرى.

المصدر: وكالة الأنباء الجزائرية