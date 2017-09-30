كردستان: قرار بغداد وقف الطيران الدولي عقوبة جماعية

وصفت حكومة إقليم كردستان قرار الحكومة المركزية في بغداد وقف الرحلات الجوية من والى الإقليم بأنه عقوبة وحصار جماعي ضد شعب كردستان.

وقال المتحدث باسم حكومة إقليم كردستان سفين دزي ، في بيان اليوم السبت، إن تنفيذ قرار الحكومة العراقية بشأن وقف الرحلات الدولية إلى مطاري أربيل والسليمانية عقوبة جماعية وحصار جماعي على شعب كردستان.

واعتبر دزي ، أن قرار بغداد اصرار على هذه الخروقات القانونية والانسانية تجاه شعب كردستان بذريعة فرض السلطات الفيدرالية للعراق.

وأضاف أن هذا القرار يعرقل الزيارات المتكررة للمرضى والبيشمركة الجرحى في الحرب ضد تنظيم ما يسمى بالدولة الاسلامية ، خارج البلاد والبعض منهم بحاجة الى الرعاية الطبية المستمرة، فضلا عن العديد من المنظمات الانسانية التي كانت تقدم العون والمساعدة للايزديين من ضحايا داعش والنازحين، والتي اضطرت للعودة وترك كردستان.

وتابع ان هذا القرار يعترض سبيل آلاف المواطنين من اقليم كردستان الذين يتاجرون مع الخارج معتبرا انه خرق للحقوق المدنية والانسانية الاساسية لشعب كردستان من التحرك والسفر بصورة سهلة وطبيعية.

و اشار ذات المسؤول، الى ان حكومة اقليم كردستان طلبت من الحكومة العراقية ان تعقد الجهات المعنية من الطرفين جلسات لحل أي سوء تفاهمي وأعرب عن اسفه لرفض الحكومة العراقية الحوار والتفاوض.

وجدد دزي دعوته للحكومة العراقية والامم المتحدة ، الى ايقاف هذه العقوبات الجماعية وهذا القرار السياسي اللادستوري وان لا تقوم الحكومة العراقية باضافة هذه العقوبة الى جانب عقوباتها المالية على مدى اربع سنوات الماضية لشعب كردستان الذي تمكن خلال هذه الفترة من مواجهة ودحر داعش.

و كانت السلطات العراقية قد اعلنت عن بدء تنفيذ قرارها بإيقاف الرحلات الخارجية من وإلى إقليم كردستان مساء الجمعة ، على خلفية الاستفتاء الذي اجراه الإقليم للاستقلال يوم الاثنين الماضي.

و توقفت حركة الطيران الدولي من والى اقليم كردستان في الساعة السادسة من مساء أمس ، بعد ان رفضت حكومة الاقليم تسليم ادارة المطارين لسيطرة الحكومة المركزية.

وكانت الحكومة العراقية امهلت يوم الثلاثاء الماضي إقليم كردستان حتى مساء الجمعة لإخضاع المطارين لرقابة وإشراف السلطات الاتحادية ، والا يتم حظرالرحلات الجوية الدولية من وإلى الإقليم.

وترفض الحكومة العراقية بشدة الاستفتاء الذي صوت فيه 92 في المائة لصالح الاستقلال، وتصفه بأنه غير دستوري.

المصدر:وكالة الأنباء الجزائرية