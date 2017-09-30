قايد صالح: تمكين الأسطول البحري من كسب رهان الجاهزية الدائمة و القدرة الرادعة

أبرز الفريق أحمد قايد صالح نائب وزير الدفاع الوطني رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي اليوم السبت بقيادة القوات البحرية بالجزائر العاصمة ارادة السلطات العليا في البلاد لتمكين الأسطول البحري من كسب رهان الجاهزية الدائمة والقدرة الرادعة بما يكفل أداء المهام الموكلة له بالفعالية المطلوبة"--كما أورده بيان من وزارة الدفاع الوطني .

والح الفريق قايد صالح في كلمة له في لقاء توجيهي مع طاقم وإطارات وأفراد القوات البحرية للسفينة كاسحة الألغام "الكاسح ـ 1"ي رقم المتن 501 على الحرص الذي "توليه القيادة العليا للجيش الوطني الشعبي بغية تطوير القوات البحرية والوصول بها إلى أعتاب الحداثة والتطور بما يكفل لها الحضور الدائم والناجع في البحر الأبيض المتوسط".

وأضاف نائب وزير الدفاع الوطني في هذا الاطار قائلا "فلأجل ذلك تبذل هذه الجهودي ولأجل ذلك تتعزز اليوم قدرات قواتنا البحرية بهذه السفينة كاسحة الألغام "الكاسح ـ 1" وهو إنجاز يتوافق تماما مع هدفنا الأسمى الرامي إلى الوصول بأسطولنا البحري إلى أعتاب الحداثة والتطور والنجاعة العملياتية من خلال الاعتماد أساسا على تركيبة بشرية مؤهلة علميا وتقنيا وتكنولوجيا ومتكيفة مع طبيعة المهام الموكلة إليها قادرة على استغلال التجهيزات العصرية الموضوعة في حوزتها ومصممة على تمكين أسطولنا البحري من كسب رهان الجاهزية الدائمة

والقدرة الرادعة بما يكفل أداء المهام الموكلة له بالفعالية المطلوبة وبالتنسيق الكامل مع القوات الأخرى ويثبت حضوره الدائم والناجع في حوض البحر الأبيض المتوسطي ويؤكد بالتالي المكانة الإقليمية المستحقة التي ينبغي أن تتمتع بها بلادنا في هذه المنطقة الاستراتيجية".

ويرى بأنه "لقد أضحى بديهيا الآن لدى فهم الجميع أن رؤية الجيش الوطني الشعبي سليل جيش التحرير الوطني ومقاربته في المجال التطويري بشتى تفرعاته وميادينه هي رؤية ذات مقاربة شاملة تتكامل فيها مختلف القوات وتتوافق مع صلب

المنظومة الواحدة التي يتشكل منها قوام المعركة لقواتنا المسلحة بكافة مكوناتها فبوحي هذه النظرة المتبصرة نحرص دوما على تعزيز هذا المبدأ العملي والمهني الموضوعي والواقعي بل والمنطقي".

"فعلى درب هذا النهج"-- يضيف رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي "يستمر جيشنا في ظل قيادة ودعم فخامة السيد رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطنيي في بذل جهوده المثمرة التي تأكدت نتائجها في الميدان وأسهمت في بلوغ قواتنا المسلحة بكافة مكوناتها مستوى رفيعا من القوة والتطوري على أكثر من صعيد".

"وقد كان لزاما علينا من أجل تأمين نجاح الأعمال وضمان حيازة كافة عوامل التوفيق في المهام الموكلة (...) أن نولي عناية كبرى ونمنح رعاية متواصلة لمجال غرس الحس الوطني لدى الأفراد العسكريين بمختلف فئاتهم ومستوياتهم ومسؤولياتهم بما يسمح بأن يترسخ في الأذهان والعقول والنفوس بل حتى في القلوب ذلك الوعي الثابت والعازم بأن الجزائر أرض الشهداء هي غاية غايات أبنائها المخلصين ومنتهى تفكيرهم وأملهمي وأنها بحاجة دوما إلى المزيد من الجهد والمزيد من العمل الوفي والمثابري فجزائر قوية هي جزائر محفوظة ومهابة" كما أكده الفريق قايد صالح في كلمته .

وفي ختام هذه الزيارة أسدى السيد الفريق تعليمات وتوجيهات لقيادة السفينة كاسحة الألغام والقائمين على استغلالها تقضي بضرورة "الحرص على الحفاظ عليها وصيانتها الدورية وفقا للمعايير المحددة بغية الحفاظ على جاهزيتها العملياتية في أعلى مستوياته".

وبدورهم عبر أعضاء طاقم السفينة عن "سعادتهم وفخرهم بالعمل على متن هذه الوحدة واعتزازهم بهذا المكسب الهام للقوات البحرية مؤكدين من جديد بأنهم سيظلون العين الساهرة التي تراقب وتحمي حرمة وسيادة مياهنا الإقليمية".

وكان الفريق أحمد قايد صالح قد قام اليوم بزيارة عمل إلى قيادة القوات البحرية بغرض متابعة مدى تنفيذ مخطط تطوير القوات الهادف إلى ترقية وتحديث وعصرنة قدرات الأسطول البحري.

وفي بداية الزيارة وبعد مراسم الاستقبالي ووفاء منه للتضحيات الجسام التي قدمها شهداء الثورة التحريرية المباركة وقف الفريق احمد قايد صالح وقفة ترحم على روح الشهيد سويداني بوجمعة الذي يحمل مقر قيادة القوات البحرية اسمه حيث وضع باقة من الزهور عند النصب المخلد للشهيد وتلا فاتحة الكتاب على روحه الطاهرة وعلى أرواح الشهداء الأبرار.

بعد ذلك أشرف السيد الفريق على تفتيش السفينة كاسحة الألغام "الكاسح ـ 1"ي رقم المتن 501ي حيث قام بتدشين ومعاينة هذه السفينة المزودة بأحدث التكنولوجيات

ذات الدقة العالية في المجال العسكري البحري والتي باستطاعتها العمل والتدخل في نطاق واسع لأداء مهام متعددة وهي السفينة التي تعززت بها قواتنا البحرية في إطار المخطط التطويري الرامي إلى تحديث وعصرنة أسطولها البحري والذي سيساهم في الرفع من القدرات الدفاعية للجيش الوطني الشعبي. حيث طاف الفريق بمختلف أقسام السفينة واطلع على جميع أجزائها حيث قُدمت له شروحات وافية حول مكوناتها وخصائصها وتسليحها.

بعدها التقى الفريق قايد صالح بطاقم السفينة وإطارات وأفراد القوات البحرية في لقاء توجيهي ألقى خلاله كلمة بثت إلى جميع وحدات القوات البحرية عن طريق تقنية

التحاضر عن بعدي هنأهم فيها على هذا الإنجاز الحديث الهامي مجددا التذكير ب "الجهود التي تبذل من أجل تطوير وعصرنة قواتنا البحرية عملا بتوجيهات فخامة رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني.