وفاة 14 أشخاص وإصابة 11 أخرين خلال 48 ساعة

سجلت وحدات الحماية المدنية خلال 48 ساعة الأخيرة وفاة 14 أشخاص وإصابة 11 أخرين بجروح متفاوتة الخطورة في عدة حوادث مرور منها 11 حوادث الأكثر دموية عبررقات الوطني حسب بيان للمديرية العامة للحماية المدنية نشر اليوم السبت.

وأوضح ذات البيان ان أثقل حصيلة سجلت على مستوى ولاية غليزان بوفاة خمسة(05 ) أشخاص على إثر حادثي مرور احدهما أدى الى وفاة 04 أشخاص إثر اصطدام وقع بين شاحنة نصف مقطورة و سيارة على مستوى طريق الوطني رقم 23 بالمكان المسمى منطقة كناندة ببلدية منداس.

و اثر التقلبات الجوية التي شهدتها بعض المناطق من الوطن --اوضح ذات البيان -- قامت وحدات الحماية المدنية بالتدخل خاصة في ولايات مسيلة ي الجلفة ي سيدي بلعباس و غرداية أين تم تسجيل وفاة خمسة (05) أشخاص جرفتهم مياه الأودية وانقاذ عدد من أخر حاصرتهم المياه في الوديان.