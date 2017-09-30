الفلاحون مدعوون لتأمين محاصيلهم الزراعية ضد مختلف الأضرار

حث وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري عبد القادر بوعزقي هذا السبت بباتنة الفلاحين على"ضرورة تأمين محاصيلهم الزراعية من مختلف الأضرار" لأن ذلك سيعود عليهم -كما قال- بالفائدة.

وأوضح الوزير خلال إشرافه على افتتاح الصالون الولائي الثاني للمنتجات الفلاحية بقاعة "أسحار"بوسط عاصمة الأوراس بأن الفلاح عندما يقوم بتأمين محاصيله فإن ذلك سيجنبه الخسائر الناجمة عن الجفاف أو سوء الأحوال الجوية.

وفي رده على انشغالات بعض الفلاحين الذين طالبوا بالدعم للقيام بأشغال حفر آبار للسقي أكد بوعزقي بأن الولاة طلب منهم "تقديم يد المساعدة ومرافقة الفلاحين في هذا المجال".

ولدى إطلاعه على مختلف المنتجات المعروضة في هذه التظاهرة، أكد الوزير بأن هذا الإنتاج الفلاحي"يفرض الاستثمار في التخزين و التبريد" لتنظيم السوق -كما قال- تماشيا مع منطق العرض والطلب.

قبل ذلك تلقى الوزير ببلدية فسديس وتحديدا بغابة"بوييليس"عرضا حول مشروع إنجاز حديقة للترفيه والتسلية تتربع على 23 هكتارا من بينها 5 هكتارات ستحتضن حظيرة لركن السيارات وتجهيزات خشبية للراحة واستقبال العائلات دون أن يضر ذلك بالغطاء النباتي و ذلك باستعمال مواد طبيعية صديقة للبيئة وهي حديقة تابعة للحظيرة الوطنية لبلزمة ، حسب ما ورد في الشروح التي قدمت للوزير الذي ألح على"ضرورة تثمين مثل هذه الفضاءات".

إثر ذلك توجه وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري إلى المنطقة الصناعية لمدينة باتنة، حيث قام بوضع حيز الخدمة لوحدة ذبح الدواجن كانت محل أشغال إعادة تأهيل كما وضع حيز الخدمة لسلسلة تعليب الحليب بملبنة"الأوراس".

وسيواصل بوعزقي زيارة التفقد إلى ولاية باتنة بمعاينة مستثمرة فلاحية مختصة في إنتاج التفاح و ذلك بقرية"مريال"ببلدية عيون العصافير قبل أن يتفقد ببلدية تيمقاد مشروع برنامج جواري للتنمية الريفية المندمجة خاص بالأشجار المثمرة يقع بمنطقة "ثنية الخرشف"، بالإضافة إلى تفقده محطة الصيد القاري بسد كدية لمدور بنفس البلدية.

وسيختتم الوزير زيارته إلى ولاية باتنة التي تدوم يوما واحدا بتفقد محيط السقي الفلاحي ببلدية بولهيلات.

المصدر: وكالة الأنباء الجزائرية