توقيف مجموعة أشرار بتهمة النصب والاحتيال في بيع قطع أراضي للمواطنين بولاية تيبازة

تمكنت فصيلة الأبحاث للدرك الوطني بولاية تيبازة من وضع حد لنشاط مجموعة أشرار متكونة من 6 أفراد قامت بالنصب والاحتيال في بيع قطع أراضي للمواطنين، حسب ما أفاد به هذا السبت بيان لذات الجهاز الأمني.

وأوضح المصدر ذاته أن هذه الشبكة"تقوم ببيع قطع أراضي على أنها تحوز على الوثائق اللازمة ورخصة البناء وتشترط بناء نسبة معينة من المساحة الإجمالية، حيث قامت بإجراء أزيد من 200عقد نقل ملكية لا أساس له من الصحة".

وتقوم عناصر هذه الشبكة بعرض إعلانات على مواقع التواصل الاجتماعي بموضوع مشروع سياحي يدعى "تالين"، وعند الاتصال بالرقم المرفق للإعلان يتم الرد من طرف أحد مسيري المشروع الذي يرافق الضحايا إلى مكان تواجد هذه القرية لغرض النصب عليهم، ويتم استقبالهم على مستوى مكتب ونقلهم إلى المكان المراد بيعه أين يتم إظهار عقد وهمي وكذا مخطط للزبون"مقابل دفعه مبلغ مالي قدره 50000 دج كتسبيق مقابل وصل بالدفع والمبلغ المتبقي بعد 20 يوم".

ومن خلال التحقيق وتكثيفا لعنصر الاستعلام تمكنت فصيلة الأبحاث من"توقيف 6 أفراد من عناصر هذه الشبكة الذين تم تقديمهم أمام السيد وكيل الجمهورية لدى محكمة تيبازة الذي أحالهم إلى قاضي التحقيقن هذا الأخير أمر بإيداعهم الحبس"، حيث تتم متابعتهم بتهمة "النصب والاحتيال، التعدي على الأملاك العقارية، تعرية أراضي غابية،البناء بدون رخصة، إضافة إلى التزوير في محررات رسمية".

المصدر: وكالة الأنباء الجزائرية