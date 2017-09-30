توقيف إرهابي بباتنة والتعرف على هوية الإرهابي المقضى عليه بجيجل

أوقفت مفرزة للجيش الوطني الشعبي أمس الجمعة إرهابيا (1) بولاية باتنة في حين تم التعرف على هوية الإرهابي الذي تم القضاء عليه بجيجل، حسب ما أفاد به هذا السبت بيان لوزارة الدفاع الوطني.

وأوضح البيان:"في إطار مكافحة الإرهاب وبفضل الاستغلال الأمثل للمعلومات، أوقفت مفرزة للجيش الوطني الشعبي يوم 29 سبتمبر 2017، إرهابيا (1) بولاية باتنة/ ن.ع.5، وتبعا للعملية النوعية التي مكنت من القضاء على إرهابي ببلدية الأمير عبد القادر، ولاية جيجل /ن.ع.5، تم التعرف على هوية المجرم ، حيث يتعلق الأمر بالإرهابي الخطير ب. عبد الرزاق المكنى أنسي الذي التحق بالجماعات الإرهابية سنة 1993".

وفي إطار محاربة التهريب والجريمة المنظمة، أوقفت مفرزة للجيش الوطني الشعبي "تاجر مخدرات ببشار/ن.ع.3 على متن مركبة نفعية وحجزت (50) كيلوغراما من الكيف المعالج، كما تم توقيف تسعة (09) أشخاص بكل من بسكرة/ن.ع.4 وتمنراست/ ن.ع.6ي وحجز شاحنة وخمس (05) مركبات رباعية الدفعي و(100) قنطارا من علف الماشية و(6,75) طن من المواد الغذائية و(3,15) طن من مادة الفرينة و(400) لتر من البنزين و(150) لترا من زيت المحركات وأغراض مختلفة".

كما"ضبطت مفرزة أخرى للجيش الوطني الشعبي وعناصر الدرك الوطني بكل من أدرار/ن.ع3 والوادي/ن.ع.4 (3481) وحدة من مختلف المشروبات"، كما أضاف البيان.

المصدر : واج