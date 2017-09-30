الرابطة المحترفة الأولى- الجولة 5: شباب بلوزداد ووفاق سطيف دائما في الصدارة واتحاد بسكرة يحقق أول انتصار له

يواصل كل من فريقي شباب بلوزداد و وفاق سطيف تصدر ترتيب البطولة بعد تعادلهما هذا السبت (0-0)، في قمة مباريات الجولة الخامسة من الرابطة المحترفة الأولى موبيليس، كما تميزت الجولة بتحقيق أول فوز لاتحاد بسكرة واكتساب اتحاد البليدة لأول نقطة لها منذ انطلاق الموسم.

وانتهت مواجهة أصحاب الطليعة التي جمعت بملعب 20 أوت بالعاصمة بين شباب بلوزداد ووفاق سطيف، كما بدأت بنتيجة التعادل السلبي (0-0)، وبفضل هذه النقطة رفع "أبناء لعقيبة"و"أبناء عين الفوارة"رصيدهما إلى النقطة الـ 11، إذ تمكنا من الهروب عن شباب قسنطينة وشبيبة الساورة اللذان يحتلان المرتبة الثانية برصيد 10 نقاط، بفضل فوزهما داخل الديار أمس الجمعة في افتتاح مباريات الجولة الخامسة.

وبصعوبة بالغة تمكن اتحاد البليدة من كسب أولى نقاطه في بطولة هذا الموسم عندما فرض التعادل فوق ميدانه بملعب براكني على نصر حسين داي (2-2)، النصرية كانت سباقة بتوقيع هدفين عبر شويطر في الدقيقة (27) وعدادي عند الدقيقة (29)، قبل أن يعود"أبناء مدينة الورود"بواسطة سي عمار (د 38) وفريوي (د 74 ض.ج)، اتحاد البليدة يبقى أخيرا بنقطة واحدة والنصرية في المركز السادس بمجموع 6 نقاط.

بدورها أحرزت شبيبة القبائل أول فوز لها في ملعبها أول نوفمبر بتيزي وزو، اليوم السبت على حساب دفاع تاجنانت (1-0)، بواسطة هدف تافني (د 77)، في حين ضيع حداد الفرصة على الضيوف من أجل تعديل النتيجة في الوقت بدل الضائع (90+4)،عندما ضيع ضربة جزاء أمام براعة الحارس القبائلي بولطيف. لتتمركز الشبيبة خامسا بـ 8 نقاط، أما تاجنانت فتحتل المرتبة التاسعة بـ 5 نقاط.

وقد تفوق"أبناء مدينة الجسور المعلقة"أمس الجمعة بملعب الشهيد حملاوي على الفريق مولودية الجزائر (1-0)، الجريح إثر إقصائه من كأس الكونفدرالية الإفريقية، بفضل هدف أمين عبيد في الدقيقة (72).

من جانبها انتصرت شبيبة الساورة بميدانها في بشار على الصاعد الجديد نادي بارادو بنتيجة (2-0)، بفضل ثنائية جاليط ويحي شريف (د 30 و د 54).

كما تمكن أمس الجمعة فريق اتحاد بسكرة من تحقيق أول انتصار له هذا الموسم،عندما تنقل إلى المدية لمواجهة الأولمبي المحلي (1-1)، وسجل راشدي عن طريق ضربة جزاء (د 24) وعقبي (د 73) لأبناء الزيبان، بينما سجل للمدية باهي (د 52).

وفي باقي مباريات الجمعة، انتهى داربي الغرب بوهران بين المولودية المحلية والجار اتحاد بلعباس بدون فائز (1-1)، حيث تقدم"البلعباسية"في النتيجة بعد ساعة من اللعب (62)، عبر تابتي، لينتظر"الحمراوة"إلى غاية الأنفاس الأخيرة من اللقاء لتعديل الكفة عبر تومي (90+2)، لتتمركز المولودية الوهرانية خامسا رفقة شبيبة القبائل برصيد 8 نقاط ، بينما يبقى اتحاد بلعباس في المركز الـ 11 بأربع نقاط.

وتختتم مباريات الجولة الخامسة من الرابطة المحترفة الأولى موبيليس يوم الثلاثاء 10 أكتوبر على الساعة 45ر17 بإجراء آخر مقابلة والتي ستجمع بين اتحاد الجزائر واتحاد الحراش في داربي عاصمي يعد بالكثير.

النتائج الجزئية والترتيب:

السبت 30 سبتمبر :

اتحاد البليدة - نصر حسين داي 2 - 2

شبيبة القبائل - دفاع تاجنانت 1 - 0

شباب بلوزداد - وفاق سطيف 0 - 0

الجمعة 29 سبتمبر :

اولمبي المدية - اتحاد بسكرة 1 - 2

مولودية وهران - اتحاد بلعباس 1 - 1

شباب قسنطينة - مولودية الجزائر 1 - 0

شبيبة الساورة - نادي بارادو 2 - 0

الثلاثاء 10 أكتوبر:

اتحاد الجزائر - اتحاد الحراش (45ر17سا)

الترتيب نقاط لعب

1. شباب بلوزداد 11 5

--. وفاق سطيف 11 5

3. شباب قسنطينة 10 5

--. شبيبة الساورة 10 5

5. --. شبيبة القبائل 8 5

--. مولودية وهران 8 5

7. نادي بارادو 7 5

8-. نصر حسين داي 6 5

9. اتحاد الجزائر 5 3

--. دفاع تاجنانت 5 5

11. مولودية الجزائر 4 4

--. أولمبي المدية 4 4

--. اتحاد بلعباس 4 4

--. اتحاد بسكرة 4 5

15. اتحاد الحراش 1 4

--- اتحاد البليدة 1 5.