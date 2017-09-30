اليمن : وفاة 2127 يمنيا خلال خمسة أشهر بسبب الكوليرا

أعلنت منظمة الصحة العالمية هذا السبت أن عدد الوفيات بسبب وباء/ الكوليرا/ في اليمني ارتفع إلى 2127 حالة منذ بدء انتشار المرض في 27 من شهر أفريل الماضي.

وذكر مكتب المنظمة باليمني في بيان صحفي اليومي أنه تم حتى الآن تسجيل أكثر من 776 ألف حالة اشتباه بمرض الكوليرا توفي منها 2127 حالة في 22 محافظة يمنية من أصل /23/ و300 مديرية من أصل /333/ منذ بدء انتشار المرض .

وبحسب بيان نشرته المنظمة الأسبوع الماضي فإن محافظة /الحديدة/ غربي البلاد مازالت هي الأولى من حيث عدد الإصابات بهذا الوباء بواقع /98/ ألف حالة، كما تعد محافظة/ حجة/ الحدودية شمالي البلاد الأولى من حيث عدد الوفيات بواقع/398/ حالة.

وكانت تقارير نشرتها العديد من المنظمات الدولية المهتمة خلال الأشهر الماضية أكدت أن تدهور القطاع الصحي في اليمن جراء الحرب المتصاعدة منذ أكثر من عامين ساهم في انتشار وباء الكوليرا بشكل كبير في معظم محافظات البلاد وفاقم من صعوبة احتوائه والسيطرة عليه.

وكانت آخر إحصائية نشرتها منظمة الأمم المتحدة للطفولة / يونيسف/ في شهر سبتمبر الجاري قد أشارت إلى أن عدد الوفيات بسبب الكوليرا بلغ نحو /2062/ شخصا وأن حالات الاشتباه بالإصابة بالوباء بلغت نحو / 636/ ألف حالة منهم 150 ألف طفل تحت سن خمس سنوات.

المصدر: الوكالات