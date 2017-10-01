الكاراز يكشف عن قائمة اللاعبين للقاء الكاميرون

كشف الناخب الوطني لكرة القدم الإسباني لوكاس ألكاراز أمس السبت عن قائمة اللاعبين للقاء الفريق الكاميروني يوم الـ7 أكتوبر الجاري المقررة بياوندي ضمن الجولة الخامسة لتصفيات نهائيات كأس العالم 2018 حيث تم إبعاد خمسة لاعبين أساسيين ومن ركائز المنتخب .

وفي هذا الشأن فقد تم إبعاد كل من رياض محرز و إسلام سليماني و نبيل بن طالب و عدلان قديورة و كارل مجاني، و عرفت القائمة استدعاء لاعبين لأول مرة على غرار محمد فارس المحترف بنادي فيرونة الإيطالي و سفيان دهام لاعب سوشو الفرنسي ومن اتحاد الجزائر تم استدعاء عبد الرحمان مزيان و اسامة درفلو و عبد القادر بدران لاعب وفاق سطيف و حارس نادي بارادو توفيق موساوي المتألق مع ناديه هذا الموسم.

في المقابل أعاد الناخب الوطني لكرة القدم ألكاراز عدة لاعبين إلى صفوف المنتخب الجزائري كزين الدين فرحات لاعب لوهافر الفرنسي و لياسين كادامورو بن طيبة لاعب نيم الفرنسي وفاروق شافعي من اتحاد الجزائر وسفيان فيغولي المحترف بنادي قلعة سراي التركي والمتألق مع ناديه وكان وراء فوز ناديه وسفيان بن دبكة لاعب مولودية الجزائر واسحاق بلفوضيل المتنقل حديثا إلى نادي فردر بريمن الألماني.

كما قام الناخب الوطني لوكاس ألكاراز باستدعاء ثنائي أولمبي المدية هواري بعوش وعماد الدين ابوبكر كضيفين للتربص فقط الذي ينطلق هذا الاثنين.

و عليه يتكون الفريق من:

في حراسة المرمى: رايس مبولحي، عبد القادر صالحي، توفيق موساوي

في الدفاع: محمد فارس، فوزي غلام،رامي بن سبعيني، عيسى ماندي، عبد القادر بدران، لياسين كادامورو،فاروق شافعي، زين الدين فرحات

وسط الميدان: سفيان فيغولي، بن غيث، بن دبكة، تايدر، سفيان دهام

في الهجوم: سوداني، غزال، مزيان، براهيمي، هني ، بلفضيل واسامة درفلو.

المصدر: الإذاعة الجزائرية