مجمع سوناطراك يتوقع مداخيل تفوق 31 مليار دولار مع نهاية 2017

يتوقع مجمع سوناطراك مداخيل تفوق 31 مليار دولار مع نهاية 2017 حسبما تم الإعلان عنه خلال عرض قدمه أحد إطارات هذا المجمع البترولي للوزير الأول أحمد أويحيى هذا الأحد بأرزيو (وهران).

وقد تم تسجيل في سبتمبر الماضي فائض يقدر بأكثر من 4 ملايير دولار مقارنة مع نفس الفترة من سنة 2016 كما أشير إليه.

وقد حقق مجمع سوناطراك في السنة الماضية مداخيل تقدر بـ 910ر27 مليار دولار حسبما تم تذكيره مع الإشارة إلى إنتاج 106 مليون طن معادل بترول.

ويتعلق الأمر بمنتجات البترول الخام والغاز المكثف والغاز الطبيعي المميع والمواد المصفاة.