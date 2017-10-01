منضمات حقوق الإنسان الدولية ترافع عن وضعية حقوق الإنسان بالصحراء الغربية

توجت أشغال الدورة الـ 36 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة المنعقدة بجنيف بمرافعة المنظمات الدولية المشاركة عن وضعية حقوق الإنسان بالأراضي الصحراوية المحتلة واصفة إياها بالكارثية.

و أوضحت في هذا الصدد ممثلة جبهة البوليزاريو بجنيف اميمة محمود عبد السلام "أن العديد من المنضمات الحقوقية العالمية على غرار امنيستي وهيومن رايتس ووتش دقت ناقوس الخطر للوضع الكارثي بالأراضي الصحراوية كما أن هناك عدة دول رافعت من اجل القضية الصحراوية بالإضافة إلى تنظيم ورشات على هامش الدورة تناولت قضية اللاجئين والسجناء والتعذيب".

وأضافت اميمة محمود "أن الدورة قد شهدت العديد من الأنشطة لتنوير الرأي العام الدولي حول وضعية حقوق الإنسان بالصحراء الغربية".

وفي موضوع ذي صلة دخل المعتقل السياسي الصحراوي ضمن مجموعة اكديم ازيك عبد الجليل في إضراب مفتوح عن الطعام احتجاجا على الأوضاع المزرية للمعتقلين الصحراويين بالسجون المغربية.

المصدر: الإذاعة الجزائرية