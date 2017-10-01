تحديد هوية الإرهابي الخطير المقضي عليه الخميس الفارط ببجاية

تم التعرف على هوية الإرهابي الخطير الذي قضت عليه مفرزة للجيش الوطني الشعبي الخميس المنصرم بالقصر بولاية بجاية, حيث يتعلق الأمر بالمسمى "س. حليم", المكنى "أبو إبراهيم" و الذي كان قد التحق بالجماعات الإرهابية سنة 2004, حسب ما أفادت به وزارة الدفاع الوطني الأحد في بيان لها.

و أوضح البيان أنه و "في إطار مكافحة الإرهاب وتبعا للعملية المنفذة من طرف مفرزة للجيش الوطني الشعبي يوم 28 سبتمبر 2017ي والتي مكنت من القضاء على إرهابي خطير بدائرة القصر ولاية بجاية بالناحية العسكرية الخامسة, تم التعرف على هوية هذا المجرم ويتعلق الأمر بالمسمى "س. حليم" المكنى "أبو ابراهيم" والذي كان قد التحق بالجماعات الإرهابية سنة 2004".

و في سياق متصل "كشفت و دمرت مفرزة للجيش الوطني الشعبي يوم 30 سبتمبر 2017 خلال عملية بحث وتمشيط بسكيكدة بالناحية العسكرية الخامسة, مخبأ يحوي مواد غذائية مختلفة وألبسة'' فيما ''ضبطت مفرزة أخرى بالتنسيق مع مصالح الأمن بتمنراست بالناحية العسكرية السادسة, بندقية رشاشة و كمية من الذخيرة تقدر بـ 376 طلقة'', يضيف المصدر ذاته.

و على صعيد آخر, و "في إطار مكافحة التهريب والجريمة المنظمة أوقفت مفرزة للجيش الوطني الشعبي, تاجري مخدرات (02) بحوزتهما 40,5 كيلوغرام من الكيف المعالج" فيما "ضبطت مفرزة أخرى بالتنسيق مع مصالح الجمارك بعين قزام وبرج باجي مختار بالناحية العسكرية السادسة مسدسا آليا و 05 مركبات رباعية الدفع و 12 جهاز كشف عن المعادن و منظارا ميدانيا إضافة إلى معدات تنقيب عن الذهب".

و من جهة أخرى ''أحبط حرس السواحل محاولات هجرة غير شرعية لـ 92 شخصا كانوا على متن قوارب تقليدية الصنع بكل من وهران وعين تموشنت وسكيكدة وعنابة فيما تم توقيف 68 مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة بكل من عين قزام والأغواط''.