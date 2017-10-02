وفاة الفنان المصري رؤوف مصطفى عن عمر يناهز 77 عاما

توفي الفنان المصري رؤوف مصطفى أمس الأحد بالقاهرة عن عمر ناهز الـ77 عاما بعد صراع طويل مع المرض حسب ما أعلنته نقابة المهن التمثيلية في مصر .

كان الفقيد الذي قام بالعديد من الأدوار المتنوعة في الدراما و السينما المصرية دون تقمص دور البطولية يعاني منذ مدة من مشاكل صحية في القلب .

تخرج الفقيد من المعهد العالي للسينما بالقاهرة وعمل مذيعا في هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) بلندن قبل أن يقرر العودة لبلده للعمل كممثل.

ومن أشهر الأفلام السينمائية التي شارك فيها رؤوف مصطفى (القاهرة 30) سنة 1966 و(معالي الوزير) 2002 و(ديل السمكة) 2003 و(بحب السينما) 2004 و(حليم) 2006 و(الريس عمر حرب) 2008.

كما شارك في العديد من الأعمال التلفزيونية مثل (على هامش السيرة) 1978و (العائلة) 1994 و (وان الورد) 2000 و(فارس بلا جواد) 2002 و(ريا وسكينة) 2005 و(أهل كايرو) 2010وغيرها من الأعمال الفنية التي لاقت استحسان لدى الجمهور و أهلته لنيل عدة جوائز.