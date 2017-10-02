الاتحاد الدولي لرفع الأثقال يوقف 9 دول لمدة عام لتعاطي لاعبيها المنشطات

قرر المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي لرفع الأثقال إيقاف تسع دول لمدة عام بعد ثبوت تعاطي ثلاثة لاعبين أو أكثر من هذه الدول للمنشطات في أولمبياد بكين ولندن السابقتين.

وشملت قائمة الدول الموقوفة كل من الصين وروسيا وكازاخستان وأرمينيا وأذربيجان وبيلاروسيا ومولدوفا وتركيا وأوكرانيا, وبذلك لن يُسمح لهذه الدول بالمشاركة في بطولة العالم المقبلة في أمريكا التي ستقام في نهاية نوفمبر المقبل.

وأكد الاتحاد الدولي لرفع الأثقال التزامه التام بحماية الرياضة نظيفة من المنشطات, وتطبيق إجراءات صارمة لمكافحة المنشطات على المستوى الدولي والاتحادات الأعضاء لمواجهة ظاهرة انتشار تعاطي المنشطات في رياضة رفع الأثقال.