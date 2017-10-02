أكثر من 50 قتيلا و200 مصاب في هجوم مسلح بلاس فيغاس الأمريكية

أعلن جوزيف لومباردو قائد شرطة لاس فيغاس هذا الاثنين ارتفاع حصيلة ضحايا الهجوم, الذي شهدته المدينة الأمريكية, إلى 50 قتيلا وأكثر من 200 مصاب.

وقال لومباردو - خلال مؤتمر صحفى نقلته وسائل الإعلام الأمريكية اليوم: "أود أن يشعر المواطنون بالثقة والتحلي بالهدوء, لاسيما أننا أنجزنا الكثير في وقت قصير".

وأوضح أن منفذ الهجوم يدعى ستيفين بادوك ومن مواليد عام 1953, مشيرا إلى أنه جارى التحقيق بشأن خلفياته وتاريخه, إلا أنه تم العثور على عدد من الأسلحة في الغرفة التي كان يشغرها.. معربا عن تعازيه لأسر الضحايا, متعهدا ببذل كافة الجهود من أجل كشف الحقيقة واطلاع الرأي العام عليها.

وكانت الشرطة الأمريكية ذكرت انها تلقت بلاغات بوجود مسلح في المنطقة قرب فندق في مدينة لاس فيغاس وإنها تتعامل مع الوضع في الوقت الراهن.

وذكرت شبكة "فوكس نيوز" الأمريكية أنه يعتقد أن منفذ الهجوم كان يتواجد في الطابق العشرين بأحد المبانى المتواجدة في منتجع "ماندلى باى" حيث كان يقام عرض موسيقى.

وعقب هذا الهجوم الذي تسبب في حالة من الهلع اتخذت الشرطة مجموعة من التدابير الأمنية حيث طلبت من المواطنين عدم التواجد في المنطقة التي تم تطويقها, مشيرة أيضا إلى أنها حولت مسار بعض الرحلات الجوية إلى المدينة بسبب الحادث.

ولم يعرف لحد الساعة ملابسات هذا الهجوم او منفذيه.