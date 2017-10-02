وفـاة الكــاتــب مـحمــد حمــوتــان

توفي هذا الاثنين بتيزي وزو الكاتب محمد حموتان بمنزله اثر سكتة قلبية عن عمر ناهز 84 سنة ، حسبما علم من عائلته.

و كان المرحوم يمتلك في رصيده ثلاث روايات وهي "منسيو التاريخ" (إصدار دار العثمانية ي 2009) و "المسكي " و "الداعية" (من إصدار المؤسسة الوطنية للفنون المطبعية سنة 2015) ي حسبما أوضحه ابن عمه رشيد حموتان الذي أشار إلى أن روايته الأولى التي تتطرق إلى دور المهاجرين في تشييد فرنسا "يعرض في مكتبة عبد المالك سياد بالحي الوطني للتاريخ و الهجرة بباريس".

وأضاف رشيد حموتان انه "رغم أن اندماج الكاتب في الأدب كان متأخرا إلا انه كان يقرأ كثيرا ويدون الملاحظات قبل جمعها عند تقاعده في روايات".

وسيتم تشييع جنازة المرحوم غدا الثلاثاء في مقبرة مدوحة بمدينة تيزي وزو ي وفقا لنفس المصدر.

المصدر : الإذاعة الجزائرية/ وأج