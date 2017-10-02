بوعزقي: 200 طلب استثماري في تربية المائيات.. وهدفنا تحقيق 100 ألف طن سنويا من الثروة السمكية

أكد وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري عبدالقادر بوعزقي أن الدولة تسعى لتحسين منتجاتها من الثروة السمكية ، مضيفا خلال لقاء جمعه بإطارا ت القطاع أن الهدف هو بلوغ 100 ألف طن سنويا.

وأوضح الوزير أن نحو 38 نشاطا استثماريا في مجال تربية المائيات يوجد حاليا حيز الاستغلال على أن يتم قريبا الإنطلاق في تجسيد 13 مشروعا آخر ما يعني أنه مع نهاية العام الحالي سيتم استلام 50 مشروعا ما يمكن القطاع من تحسين انتاجه وبلوغ 100 ألف طن حسب تعبيره.

واشار إلى أن حوالي 200 ملف تم إيداعه على الجهات المختصة للإستثمار بالقطاع.

وخلال اللقاء لفت بعض المستثمرين الحاضرين إلى بعض المشاكل التي تعترضهم نشاطهم الإستثماري حيث أكد المستثمر عمار لسود من ولاية عنابة إلى الصعوبات التي تعترض نشاطهم على غرار مشكل التأمين، مضيفا أنهم تلقوا تطمينات من الوزير بتسويته سريعا.