العراق يهنئ الجزائر في الذكرى 12 للمصالحة الوطنية و تشيد بالتجربة الجزائرية

إستقبل هذا الإثنين وزير الداخلية و الجماعات المحلية و التهيئة العمرانية نور الدين بدوي وفدا رفيع المستوى من العراق بقيادة وكيل الاستخبارات و التحقيقات اللواء ماهر نجم عبد الحسين الطائي.

و أشاد وكيل وزارة الداخلية العراقية و وكيل الاستخبارات و التحقيقات اللواء ماهر نجم عبد الحسين الطائي خلال لقائه وزير الداخلية بالتجربة الجزائرية في مجال المصالحة الوطنية و "أعتبرها تجربة رائدة تسعى العراق إلى اعتمادها لحقن دماء العراقيين و كذا نشر السلام بالبلاد".

كما هنأ الطائي الجزائر بمناسبة الذكرى 12 للمصالحة الوطنية بالقول "نبارك لكم في الذكرى 12 للمصالحة الوطنية ،و هي نمودج في المنطقة العربية و جزء من هذا النموذج لذا الحكومة العراقية و هي جادة في تعزيز هذه المصالحة".

مشيرا إلى أن هاته المصالحة تدل على قدرة و إصرار و قوة حكومة الجزائر في بث روح التعاون و تعزيز المواطنة بين أفراد الشعب".

وعن هذه الزيارة أفاد المتحدث ذاته "هذه الزيارة من أجل التفاوض حول مسودة المشروع و التي ترتكز على مكافحة الإرهاب و الجريمة المنظمة و تبادل الخبرات".

و جاء لقاء الوفدين الجزائري و العراقي لتقاسم التجارب و تعزيز التنسيق الأمني لمجابهة الإرهاب.

و تم خلال اللقاء عرض تجربة المصالحة الوطنية التي استطاعت الجزائر بفضلها الخروج من دوامة الإرهاب.

و قال الأمين العام بوزارة الداخلية صلاح الدين دحمون خلال اللقاء "أن كلا من الجزائر و العراق عايشا بشاعة الإرهاب و أثاره على مختلف الأصعدة ، وهم يدعون إلى ضرورة تقاسم التجارب و التعاون و التنسيق الأمني لمجابهة المجموعات الإرهابية".

و أضاف دحمون "ستشكل هذه الزيارة دون أدنى شك فرصة سانحة لإعادة بعث التعاون العملياتي بين الأجهزة الأمنية المختصة و كذا الإطلاع على مختلف المنشآت الأمنية و فرص التدريب".

المصدر:الإذاعة الجزائرية