الحكومة الفلسطينية تعقد أول اجتماع لها في غزة منذ عام 2014 بعد تسلم مهامها

عقدت حكومة الوفاق الوطني الفلسطينية هذا الثلاثاء أول اجتماع لها منذ العام 2014 في قطاع غزة بعد أن تسلمت مهامها أمس على أمل إرساء عودة السلطة الفلسطينية الى القطاع الخاضع لسيطرة حركة حماس منذ 2007 والمحاصر من قبل قوات الاحتلال الاسرائيلي.

وقال رامي الحمد الله،رئيس الوزراء الفلسطينيي عند افتتاح الجلسة إن "الحكومة ستحل كافة القضايا العالقة بالتوافق والشراكة" لافتا الى ان "تحقيق المصالحة يحفز الدول المانحة للوفاء بالتزاماتها فيما يخص ملف إعادة الإعمار" بعد الاعتداءات الاسرائيلية الثلاثة على القطاع.

وتابع الحمد الله "أصلحنا 65 بالمائة من المنازل المدمرة وملف الموظفين سيتم بحثه في اجتماعات القاهرة" مضيفا أن الحكومة ستمارس "صلاحيتها بشكل فعلي وشامل بغزة".

كما دعا "المجتمع الدولي للضغط على إسرائيل من أجل رفع حصارها عن القطاع" وطالب اسرائيل ب"وقف العقوبات الجماعية بحق الفلسطينيين خاصة في غزة من خلال رفع الحصار وفتح المعابر".

وهذا الاجتماع هو الاول للحكومة الفلسطينية في قطاع غزة منذ نوفمبر 2014 بينما تفرض سلطات الاحتلال الاسرائيلي منذ عشر سنوات حصارا جويا وبريا وبحريا على القطاع الذي يبلغ عدد سكانه نحو مليوني شخص.

وشهد قطاع غزة المحاصر ثلاث اعتداءات اسرائيلية مدمرة بين العامين 2008 و2014 بين الجيش الإسرائيلي والفصائل الفلسطينية ويعتمد أكثر من ثلثي سكان القطاع الفقير على المساعدات الانسانية.