دربال للإذاعة : كل الاقتراحات المفيدة بخصوص الانتخابات المحلية تأخذ بعين الاعتبار و قابلة للتجسيد

أكد رئيس الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات عبد الوهاب دربال أن هيئته تعمل بالتنسيق مع الإدارة وكذا وسائل الإعلام لضمان إجراء الانتخابات المحلية المقررة في الـ 23 نوفمبر المقبل في جو من الثقة و النزاهة والشفافية.

وطالب عبد الوهاب دربال خلال لقائه بتبسة مع أعضاء اللجنة الولائية التابعة للهيئة المستقلة لمراقبة الانتخابات بتقديم جميع الاقتراحات والملاحظات المتعلقة بقانون الانتخابات.

وفي هذا الصدد قال رئيس الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات "نحن مطالبون باستمرار تقديم الاقتراحات التي نراها ملائمة وموضوعية ، مؤكدا أن كل الاقتراحات المفيدة تأخذ بعين الاعتبار وقابلة للتجسيد.

كما شدد رئيس الهيئة المستقلة لمراقبة الانتخابات عبد الوهاب دربال على ضرورة الالتزام بالقانون وكذا التقيد بالقانون الانتخابي في المحليات القادمة.

المصدر : الإذاعة الجزائرية