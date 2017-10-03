علماء روس يطورون جهازا للكشف عن السرطان في دقائق

أعلن علماء روس أنهم طوروا جهازا صغيرا قادرا على تشخيص الإصابة بالسرطان في بضع دقائق.

وأوضح العلماء أن الجهاز الذي طور في جامعة "سمارا" الطبية الروسية مؤخرا سيوفر الكثير من الوقت والجهد مشيرين إلى أنه قادر على تحليل نسب البروتينات في الدم وتشخيص الإصابة بالورم في غضون 5 دقائق تقريبا.

و أضاف العلماء الروس أن استخدام الجهاز لا يحتاج إلى تدريب طويل أو مهارات خاصة على غرار بقية أجهزة التحليل فاستخدامه بسيط جدا وحجمه الصغير يمكن من استخدامه في عيادة الطبيب أو في المراكز الطبية الصغيرة التي لا تحتوي على مختبرات أو أجهزة تحليل وأهم ميزاته أنه سيقلل من تكلفة تحاليل الكشف عن الأورام بمقدار مرتين أو ثلاث.

يشار إلى أن اختبارات الكشف عن السرطان تتم حاليا في مخابر متخصصة وتحتاج لأجهزة ومواد معينة وتستغرق عدة ساعات.

إلى ذلك يعتبر مرض السرطان وفقا لمنظمة العالمية للصحة أحد أسباب الوفاة الأساسية في العالم حيث بلغ معدل الإصابة به 14 مليون حالة خلال عام 2012 .

كما أدى داء السرطان عام 2015 بحياة 8.8 مليون شخص أغلبهم أصيبوا بسرطانات الرئة والكبد والقولون والمعدة والثدي التي كان وراءها العديد من العوامل كارتفاع معدل السمنة وقلة النشاط البدني وتعاطي التبغ والكحول.