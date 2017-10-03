انطلاق الطبعة الـ 3 لبرنامج "بين الثانويات" عبر أثير القناة الإذاعية الأولى

انطلق هذا الثلاثاء البرنامج التنافسي "بين الثانويات" الذي تبثه القناة الأولى للإذاعة الجزائرية من الساعة 14.00 إلى غاية 16.00 وذلك بالاشتراك مع وزارة التربية الوطنية والتنسيق مع وزارة الدفاع الوطني.

ويتمثل جديد برنامج "بين الثانويات"في طبعته الثالثة للموسم الدراسي 2018/2017 هو إدراج تلاميذ مدرسة أشبال الأمة ذات الطابع الجهوي وثانوية الرياضيات ذات الطابع الوطني كمنتخبات في المنافسة.

كما ستتواصل مسابقة ريشة أولاد بلادي في طبعتها الثالثة في شكلها الجديد بتنظيم مسابقة أحسن صورة فوتوغرافية لأجمل منظر بالولاية تحت شعار "أصور بلادي...إكتشف جمال بلادي".

للإشارة شهد البرنامج في عدده التحضيري مجريات القرعة الوطنية بحضور كل الأطراف المعنية من ممثلي وزارة التربية،أعضاء لجنة التحكيم ومنسقي الولايات (الجزائر العاصمة وماجاورها) ومنسق مدارس أشبال الأمة ومدير ثانوية الرياضيات القبة ومجموعة من التلاميذ.

المصدر:الإذاعة الجزائرية