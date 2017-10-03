كشف وتدمير قنبلتين تقليديتي الصنع بولاية بجاية

أورد بيان لوزارة الدفاع الوطني هذا الثلاثاء بأن مفرزة للجيش الوطني الشعبي دمرت أمس الاثنين بولاية بجاية قنبلتين تقليديتين الصنع وحشوتين لحزام ناسف.

وأوضح البيان ذاته انه "في إطار مكافحة الإرهاب وبفضل استغلال المعلومات كشفت ودمرت مفرزة للجيش الوطني الشعبي يوم 02 أكتوبر 2017 بولاية بجاية الناحية العسكرية الخامسة قنبلتين (02) تقليديتي الصنع و حشوتين لحزام ناسف وهواتف نقالة."

واضاف البيان انه "في إطار محاربة التهريب والجريمة المنظمة أوقفت مفرزة للجيش الوطني الشعبي وعناصر الدرك الوطني بكل من برج باجي مختار الناحية العسكرية السادسة وبشار الناحية العسكرية الثالثة و بسكرة الناحية العسكرية الرابعة وتلمسان الناحية العسكرية الثانية تاجر مخدرات و(20) مهربا فيما ضبطوا (4,85) كيلوغراما من الكيف المعالجي وخمس (05) شاحنات وست (06) مركبات رباعية الدفع و(24300) علبة سجائر بالإضافة إلى معدات التنقيب عن الذهبي كما تم حجز (7526) وحدة من مختلف المشروبات و(6,6) قنطار من مادة التبغ بكل من بسكرة ومعسكر ووهران".

ومن جهة أخرى" أوقف حراس السواحل بعنابة (16) شخصا كانوا على متن قارب تقليدي الصنع في حين تم توقيف (72) مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة بتلمسان وعين تيموشنت و تمنراست"كما أضاف المصدر ذاته.