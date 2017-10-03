وزير الفلاحة: انخفاض فاتورة استيراد القمح بـ50 بالمائة

أكد وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري عبدالقادر بوعزقي خلال لقاء خصص لتقييم حملة الحصاد والدرس على ضرورة رفع الرهان بتطوير الإنتاج الفلاحي المحلي و خفض فاتورة الإستيراد.

وأعلن الوزير أن فاتورة إستيراد القمح الصلب انخفضت بنسبة 50 بالمائة وأن تغطية السوق الوطنية تجاوزت 50 بالمائة.

في هذا السياق كشف المدير العام لديوان الحبوب محمد بن عبيدي عن تسجيل استقرار في إنتاج القمح الصلب بنحو 35 مليون قنطار على عكس مادة الفرينة التي تبقى فاتورة استيرادها كبيرة جدا.

وأشار إلى أن فاتورة استيراد الفرينة تجاوزت مليار دولار ، بينما انخفضت فاتورة استيراد القمح الصلب بنحو 50 بالمائة لتناهز 500 مليون إلى 600 مليون دولار حاليا مقابل ما يزيد عن مليار دولار في السنوات الماضية على حد تعبيره.

و لتحقيق سياسة الوزارة، أكد الوزير تسطير استراتيجية تتضمن توفير جميع الشروط من البذور والأسمدة ومرافقة البنوك لإنجاح موسم الحرث والبذر وتحقيق موسم فلاحي ناجح على حد تعبيره.