"الفاف" تنوي إرسال طبيب لنابولي من أجل معاينة الحالة الصحية لغلام

لم يلتحق المدافع الجزائري فوزي غولام يوم الاثنين بالتربص الذي يجريه المنتخب الوطني بسيدي موسى (الجزائر) تحسبا لمواجهة الكامرون المقررة بياوندي يوم 7 أكتوبر في إطار الجولة الخامسة من تصفيات مونديال 2018 بسبب "المرض" حسب ما أعلنت عنه الثلاثاء الاتحادية الجزائرية لكرة القدم (فاف) التي تنوي إرسال طبيب لمدينة نابولي من أجل معاينة الحالة الصحية للاعب.

وقد بعث الفريق الذي يلعب له غولام نادي نابولي بمراسلة للاتحادية الجزائرية لكرة القدم يخبرها فيها "أنّ اللاعب يعاني من اعراض حمى و اسهال و تقيئ و أنّ حالته الصحية تحول دون قدرته على السفر للجزائر ليتمكن الطاقم الطبي للمنتخب الوطني الجزائري من معاينته", حسب ما أوضحته الفاف عبر موقعها الرسمي على شبكة الانترنت.

و أضاف نفس المصدر انه "بسبب تعذر التأكد من صحة هذه الأخبار لم يكن بوسع الاتحادية الجزائرية سوى تمني الشفاء العاجل لغولام".

وتجدر الإشارة أن المدافع الدولي الجزائري يقدم مردودا طيبا مع فريقه نابولي الذي يتصدر حاليا البطولة الايطالية لكرة القدم وقد شارك تقريبا في كلّ وقت المقابلة التي فاز بها فريقه على حساب كالياري (3-0) يوم الأحد الأمر الذي أثار استغراب الاتحادية الجزائرية التي فكرت في إرسال طبيب من الاتحادية لمعاينة الحالة الصحية لغولام.

و أضاف بيان الهيئة الفدرالية أنه "بالنظر إلى انّ غولام قد لعب لمدة 87 دقيقة في مقابلة البطولة الايطالية فان الاتحادية تدرس إمكانية إرسال طبيبها لفحص اللاعب خاصة وأنّ القوانين السارية تخوّل لها ذلك".

وتجدر الإشارة انّ غولام -الذي تألق كثيرا مع فريقه خاصة في الأيام الأخيرة و تلقى الكثير من الإشادة من قبل الصحف الايطالية المتخصصة-ي كان قد لمّح بعد هزيمة المنتخب الوطني بقسنطينة لحساب الجولة الرابعة من تصفيات المونديال أمام زامبيا (0-1) "انه مستعد لمغادرة المنتخب الوطني اذا تمّ اعتباره انه يشكل مشكلا في الفريق".

بالإضافة إلى فوزي غولام سيغيب الدولي الجزائري ولاعب بورتو البرتغالي, ياسين براهيمي, هو الآخر عن مباراة المنتخب الوطني أمام الكامرون, يوم السبت المقبل بياوندي, بسبب الإصابة لكن هذا الأخير -على عكس غولام- قد حضر يوم الاثنين الى المركز الفني بسيدي موسى لإظهار حسن نيته.

وتبقى مباراة الكامرون-الجزائر شكلية, إذ أن الفريقين مقصيان من المسابقة المؤهلة الى مونديال-2018 بروسيا.