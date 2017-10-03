حزب العمال يشارك في محليات 2017 على مستوى 43 ولاية

أعلنت الأمينة العامة لحزب العمال لويزة حنون هذا الثلاثاء عن مشاركة تشكيلتها السياسية في المحليات المقررة في 23 نوفمبر القادم وذلك على مستوى 43 ولاية.

وخلال لقاء صحفي نشطته قبل اجتماع المكتب السياسي للحزب, أوضحت احنون أن المشاركة في الاستحقاق الانتخابي القادم تعد "مسؤولية كبيرة سيما خلال المرحلة السياسية الحالية التي تمر بها الجزائر "وصفة إياها بـ " مفترق الطرق " وكذا بـ"المفصلية و المصيرية ", معتبرة المشاركة بمثابة "وسيلة سياسية وديمقراطية يستوجب استغلالها من خلال تعبئة الجماهير التي تملك طاقات و إمكانيات كبيرة وذلك من أجل تفادي وقوع الجزائر في مستنقع التخلف".

و أضافت بالقول " سنخاطب عقول الجماهير و سنعرض الحلول الدائمة خلال الحملة الانتخابية " مبرزة "عزم" تشكيلتها السياسية على استغلال مختلف الفضاءات و الأدوات الديمقراطية من أجل شرح برنامج حزبها خاصة ما تعلق بتوضيح مخاطر النظام الرأسمالي الذي تسبب في نشوب الحروب ".

وبالمناسبة , دعت حنون إلى مراجعة قانون الانتخابات , مشيرة في سياق ذي صلة إلى توظيف المال في عملية جمع التوقيعات.