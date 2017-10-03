الحصة المخصصة من المياه الشروب لفائدة المدية و ضواحيها ستتحسن مع نهاية السنة

03/10/2017 - 21:42

صرح اليوم الثلاثاء وزير الموارد المائية حسين نسيب من المدية أن الحصة المخصصة من المياه لفائدة هذه الولاية و ضواحيها  ستتضاعف مع نهاية السنة الجاري و ذلك بفضل توسع طاقات معالجة مياه غريب.

و أعلن الوزير خلال عملية تشغيل منظومة تحويل قناة غريب البرواقية بمنطقة  عين عيسى (بن شيكاو) عن عملية كبرى لتحديث و توسيع طاقات معالجة سد غريب (عين  الدفلى) الذي يضمن تموين بلديات المدية و وزرة و بن شيكاو و تيزي مهدي "قريبا"  بهدف زيادة حصة هذه البلديات إلى 60 ألف م3/ يوميا مقابل 30 ألف م3 /يوميا  حاليا قال الوزير.

و ألح السيد نسيب في هذا الشأن على ضرورة مرافقة هذا التحويل بعملية تأهيل  شبكات التوزيع وتحسين بشكل مستمر طرق تسيير و استغلال قطاع المياه.

و ستضمن عملية تشغيل قناة المياه الجديدة الموجهة لتموين مدينة المدية و بلديات بن شيكاو و وزرة وتيزي مهدي اعتبارا من سد غريب في ولاية عين الدفلى إضافة حصة تقدر ب12 ألف م 3 / يوميا المسترجعة من الحصة التي كانت موجهة في الماضي إلى بلدية برواقية التي أضحت تمون منذ سنة 2014 من منظومة التحويلات  الخاصة بكودية أسردون (البويرة).

 

 

 

 

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