الحصة المخصصة من المياه الشروب لفائدة المدية و ضواحيها ستتحسن مع نهاية السنة

صرح اليوم الثلاثاء وزير الموارد المائية حسين نسيب من المدية أن الحصة المخصصة من المياه لفائدة هذه الولاية و ضواحيها ستتضاعف مع نهاية السنة الجاري و ذلك بفضل توسع طاقات معالجة مياه غريب.

و أعلن الوزير خلال عملية تشغيل منظومة تحويل قناة غريب البرواقية بمنطقة عين عيسى (بن شيكاو) عن عملية كبرى لتحديث و توسيع طاقات معالجة سد غريب (عين الدفلى) الذي يضمن تموين بلديات المدية و وزرة و بن شيكاو و تيزي مهدي "قريبا" بهدف زيادة حصة هذه البلديات إلى 60 ألف م3/ يوميا مقابل 30 ألف م3 /يوميا حاليا قال الوزير.

و ألح السيد نسيب في هذا الشأن على ضرورة مرافقة هذا التحويل بعملية تأهيل شبكات التوزيع وتحسين بشكل مستمر طرق تسيير و استغلال قطاع المياه.

و ستضمن عملية تشغيل قناة المياه الجديدة الموجهة لتموين مدينة المدية و بلديات بن شيكاو و وزرة وتيزي مهدي اعتبارا من سد غريب في ولاية عين الدفلى إضافة حصة تقدر ب12 ألف م 3 / يوميا المسترجعة من الحصة التي كانت موجهة في الماضي إلى بلدية برواقية التي أضحت تمون منذ سنة 2014 من منظومة التحويلات الخاصة بكودية أسردون (البويرة).