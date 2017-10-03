افتتاح المهرجان الدولي العاشر للشريط المرسوم بالجزائر العاصمة

افتتح المهرجان الدولي ال10 للشريط المرسوم بالجزائر العاصمة (فيبدا) اليوم الثلاثاء بقصر الثقافة بالجزائر العاصمة بمشاركة 17 بلدا مع اختيار فرنسا كضيف شرف لطبعة 2017.

و اضافة الى معارض للشريط المرسوم, سيتميز المهرجان بنشاطات ولقاءات بين مؤلفي الشريط المرسوم جزائريين و اجانب بساحة رياض الفتح و بقصر الثقافة مفدي زكريا.

و حضر وزير الثقافة عزالدين ميهوبي حفل افتتاح المهرجان حيث طاف بمختلف اجنحة المشاركين منهم فرنسا ممثلة بمؤلفين معروفين للشريط المرسوم مثل فرانك مارغوران و لاكس و جاك فيراندز و فرانسيس غرو مؤسس مهرجان الشريط المرسوم لأنوغولام الذي يعد اول تظاهرة خاصة بفن الفقاعات بفرنسا.

و اشاد الوزير بتنظيم المهرجان الذي فرض نفسه سنة بعد سنة كحدث هام في الساحة الثقافية بالجزائر, مؤكدا ان الهدف من اختيار قصر الثقافة بالإضافة الى ساحة رياض الفتح لاستقبال هذا الحدث هو الوصول الى جمهور اوسع للشريط المرسوم الذي يعد فن "راسخ جدا" في الجزائر.

و في رده على سؤال حول التقييدات الميزانية التي مست مهرجانات منها فيبدا, اكد الوزير ان هذا الاخير سيستمر على الرغم من التحديدات المالية".

و صرح من جهته سفير فرنسا بالجزائر كزافيي دريونكور ان هذه الطبعة التي وضعت بلده ضيف شرف هي "دليل واضح" عن العلاقات بين البلدين و بين مؤلفي الشريط المرسوم الجزائريين و الفرنسيين, معتبرا ان الجزائر هي بلد رائد في الفن التاسع على الصعيد الافريقي.

و ستشارك دور نشر جزائرية على غرار "زاد لينك" المتخصصة في المانجا والمنظمة لمسابقة التنكر "كوزبلاي" و دار النشر داليمان في هذه الطبعة التي تميز عشر سنوات من وجود فيبدا.

و يضم برنامج هذا الموعد للشريط المرسوم لقاءات و موائد مستديرة حول الفن ال9 بالإضافة معارض لأعمال مؤلفين للشريط المرسوم جزائريين الى جانب مؤلفين من كندا و بلجيكا و المغرب و تونس و بلدان اخرى.

و يضم البرنامج ايضا ورشات تكوين في المانجا و الشريط المرسوم لفائدة الاطفال و مسابقة لهواة التنكر "كوزبلاي"التي تعد اهم نشاط في هذا المهرجان بالنسبة لهذه الفئة العمرية.

و ستتميز الطبعة ال10 لفيبدا التي تتواصل الى غاية 7 اكتوبر بساحة رياض الفتح و بقصر الثقافة مفدي زكريا بنشر كراس مسودة لمؤلف الشريط المرسوم الجزائري اندالو و الفرنسي جوال اليساندرا لإحياء السنة ال10 لفيبدا.